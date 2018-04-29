İP'li Özdağ'dan itiraf gibi 'Abdullah Gül' açıklaması!

İP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Özdağ, Abdullah Gül'ün ortak aday olması ile ilgili ''Gül bir proje olarak geldi'' dedi.

Abdullah Gül'ün tek aday olmak istemesi ve CHP'nin 15 vekil hediye ettiği Akşener'in de adaylık ısrarıyla Cumhur İttifakı'na karşı kurulmaya çalışılan çatı, daha kurulamadan çöktü. Gül, dün yaptığı açıklamada adaylığı ile ilgili sürecin artık söz konusu olmadığını açıklarken, Akşener yine adaylık vurgusu yaptı.

CHP'NİN ÇATISI ÇÖKTÜ, ADAYI HALA YOK

15 vekili gözyaşları içinde İP'e gönderen Kılıçdaroğlu, bütün çağrılara rağmen vekillik ve genel başkanlık koltuğunu kaybetmemek için aday olmuyor.

Proje bazlı bir ittifak için 15 vekillik torpille Akşener'in çatı projesini destekleyeceğini düşünen Kılıçdaroğlu'nun planı, suya düştü. Akşener 15 vekili aldıktan sonra adaylığını açıkladı, ''Erdoğan'ın karşısında tek aday olacağım'' diyen Gül, ''Süreç sona erdi'' dedi.

Seçimlere doğru kulislerde birçok CHP'linin ismi konuşulurken, adaylıktan kaçan Kılıçdaroğlu ithal aday arayışlarını sürdürüyor.

''GÜL, BİR PROJE OLARAK GELDİ''

Bir televizyon programına katılan İP Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'ın açıklamaları, Gül ve Akşener arasındaki adaylık çekişmesini gözler önüne serdi. Özdağ, “Gül bir proje olarak geldi. Bu proje kapsamında Gül’ün paraşütle Erdoğan’a rakip olması için çok boyutlu baskı yapıldı. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden odaklardan telkin aldık'' dedi. Özdağ, ''Gül'ün aday olması için size baskı ve telkinde bulunanlar kimdi?'' sorusuna ''Birçok değişik güç odağı'' diye cevap verdi. İsim vermeyen Özdağ, telkinde bulunanları 'iş dünyası temsilcisi' olarak tanımladı