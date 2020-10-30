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Siyaset İP’li Özdağ, Disiplin Kuruluna sevk edildi
Siyaset

İP’li Özdağ, Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti (İP) İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, FETÖ sözleri nedeniyle partisince Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:30:00 -
İP’li Özdağ, Disiplin Kuruluna sevk edildi

İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaptığı açıklamada, Özdağ’ın parti ve İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve ithamlarının kamuoyunca bilindiğini belirtti. Gelişmeler üzerine, il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti: “Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek Sayın Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.” Özdağ’ın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçlaması partide çalkantıya sebep olmuştu.

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