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Gündem İP'li isim Suriyeli kadınları hedef aldı, Akşener hala sessiz! İstanbul Sözleşmesi'ni bırak, partine bak!
Gündem

İP'li isim Suriyeli kadınları hedef aldı, Akşener hala sessiz! İstanbul Sözleşmesi'ni bırak, partine bak!

İP Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından Suriyeli kadınları hedef aldı. Kadınlar hakları için İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğunu iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise insanlık dışı bu paylaşıma yönelik sessizliğini koruyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 21:33:00 -
İP'li isim Suriyeli kadınları hedef aldı, Akşener hala sessiz! İstanbul Sözleşmesi'ni bırak, partine bak!

 yeniakit.com.tr 

İP Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından Suriyeli kadınları hedef alan ırkçı bir paylaşım yaptı.

Ahlaksız bir ifadeyle paylaştığı fotoğrafta, Suriyeli bir kadını hedef alan İP'li Vedat Yenerer, "Suriyeliler, Suriye'deki evlerine geri dönsün." paylaşımı yaptı.

Yenerer'e vatandaştan büyük tepki geldi.

Kadınların hakkını sözde savunan Akşener sessiz

İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğunu iddia eden ve kadınların bu sözleşmeyle kurtulacağını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yenerer'in ırkçı ifadeleri karşısında sessizliğe gömülmesi dikkatlerde kaçmadı.

Olaya yönelik "Meral Akşener, İP'li Vedat Yenerer'in rezilliği karşısında bu kadınları da savunur mu?" yorumları yapılırken "İstanbul Sözleşmesi'ni değil gerçekten kadınları savunun" eleştirileri geldi.

Alpay Özalan da tepki gösterdi

AK Parti milletvekili Alpay Özalan da Yenerer ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özalan, "İyi Parti kurucusu Vedat Yenerer'in Suriyelileri hedef alan ırkçı, seviyesiz ve insanlık dışı paylaşımını lanetliyorum. Kendinize "İyi" demeyin bari, kötülük hakim partinizde." sözleriyle tepkisini gösterdi.

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