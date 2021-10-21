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Siyaset İP’li isim kazan kaldırdı! 'Babacan ve Davutoğlu bizi kullanıyor'
Siyaset

İP’li isim kazan kaldırdı! 'Babacan ve Davutoğlu bizi kullanıyor'

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy, DEVA ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na alınacağının konuşulduğu bu günlerde dikkat çeken bir çıkış yaptı. Aksoy, bu partilerin kendi aralarında bile anlaşıp tek parti kuramadığını belirterek "Kendimizi kullandırmayalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 17:24:00 -
İP’li isim kazan kaldırdı! 'Babacan ve Davutoğlu bizi kullanıyor'

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un attığı bir tweet Millet İttifakı'ndan depreme neden oldu. Millet İttifakı'na yeni partilerin alınacağı iddiasının konuşulduğu bugünlerde İP'li Aksoy, adeta Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne ve Ali Babacan'ın Deva Partisi'ne kapıların kapanması gerektiğini söyledi.

"Kendimizi kullandırmayalım"

Aksoy, Gelecek ve Deva Partisi'nin kendi aralarında bile bir araya gelerek ortak bir parti kuramadığına dikkat çekerek "Gelecek ve Deva ayni ekolden olmalarına rağmen yan yana gelip tek bir parti kuramadılar, hal böyle olunca Millet İttifakın içinde nasıl bir olacaklar?? Kendimizi kullandırmayalım, AKP seçmeni her iki partiye “davayı” sattı gözüyle bakıyor. AKP’ye seçimi kazandırmayalım!" dedi. İP'li ismin bu çıkışı sonrası Millet İttifakı'nın bu partilere yaklaşımının nasıl olacağı merak konusu oldu.

 

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