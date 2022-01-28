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Siyaset İP'li Dervişoğlu HDP'li Semra Güzel'in tezkeresine de 'hayır' oyu mu verecek? 'Açık mekanda bir araya gelmişler'
Siyaset

İP'li Dervişoğlu HDP'li Semra Güzel'in tezkeresine de 'hayır' oyu mu verecek? 'Açık mekanda bir araya gelmişler'

TBMM'de konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz büyükelçi ile balıkçı lokantasında buluşmasını, "Açık mekanda bir araya gelmişler." sözleri ile savundu. İP'li vekilin, terörist Volkan Bora ile samimi pozları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'i de aynı gerekçe ile savunarak hakkında hazırlanan fezlekeye "hayır" deyip, demeyeceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 23:59:00 - 2022-01-29 00:12:39
İP'li Dervişoğlu HDP'li Semra Güzel'in tezkeresine de 'hayır' oyu mu verecek? 'Açık mekanda bir araya gelmişler'

 Yeniakit.com.tr 

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullu karla mücadele ederken, İngiliz büyükelçi ile görüşmesini, "Açık mekanda bir araya gelmişler." sözleri ile savundu.

HDP'li vekil için de 'açık alanda görüşmüş' der mi?

İP'li Müsavat Dervişoğlu'nun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesine, Güzel'i de, İmamoğlu'nu, "Açık mekanda bir araya gelmişler." gerekçesi ile savunduğu gibi savunarak, "hayır" oyu verip vermeyeceği merak konusu oldu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, güvenlik güçlerimiz tarafından öldürülen terörist Volkan Bora ile samimi pozları ortaya çıkmıştı. HDP'li vekilin pozları da açık alanda kaydedilmişti.

İYİ Parti, İmamoğlu'nu böyle savundu: Açık mekanda bir araya gelmişler!
İYİ Parti, İmamoğlu'nu böyle savundu: Açık mekanda bir araya gelmişler!

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İYİ Parti, İmamoğlu'nu böyle savundu: Açık mekanda bir araya gelmişler!

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