İP'li Dervişoğlu HDP'li Semra Güzel'in tezkeresine de 'hayır' oyu mu verecek? 'Açık mekanda bir araya gelmişler'

Yeniakit.com.tr

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullu karla mücadele ederken, İngiliz büyükelçi ile görüşmesini, "Açık mekanda bir araya gelmişler." sözleri ile savundu.

HDP'li vekil için de 'açık alanda görüşmüş' der mi?

İP'li Müsavat Dervişoğlu'nun, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesine, Güzel'i de, İmamoğlu'nu, "Açık mekanda bir araya gelmişler." gerekçesi ile savunduğu gibi savunarak, "hayır" oyu verip vermeyeceği merak konusu oldu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, güvenlik güçlerimiz tarafından öldürülen terörist Volkan Bora ile samimi pozları ortaya çıkmıştı. HDP'li vekilin pozları da açık alanda kaydedilmişti.