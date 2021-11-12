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Siyaset İP'li Dervişoğlu 'Adamın alnında şehit yakınıyım yazmıyor' demişti! Alpay Özalan'dan 'pişkin' savunmaya tepki
Siyaset

İP'li Dervişoğlu 'Adamın alnında şehit yakınıyım yazmıyor' demişti! Alpay Özalan'dan 'pişkin' savunmaya tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, küfürbaz İP'li Lütfü Türkkan'ı, "Adamın alnında şehit yakınıyım yazmıyor." sözleri ile savunmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'na, tokat gibi bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 21:50:00 -

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun İP'li Lütfan'a tepkisine cevap veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, küfürbaz Türkkan'ı "Adamın alnında şehit yakını diye yazmıyor sayın Akbaşoğlu." sözleri ile savunmaya çalışmıştı.

'Hiçbir insana küfredemezsiniz'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İP'li Türkkan, ahlaksızca küfretmeden önce, şehit ağabeyi Tahir Gümren'in açıkça duyulan, "Şehit ailesiyim. Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı." sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Özalan, "Videoda görüldüğü üzere İyi Partili Lütfü Türkkan, şehit ailesiyim, şehit abisiyim dendikten sonra küfrediyor." dedi ve ekledi: Ayrıca, hiçbir insana küfredemezsiniz.

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