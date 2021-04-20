İP'li Çıray ile Yarkadaş'ı bozan karar: TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi!

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Türkiye Futbol Federasyonu, oruçlu futbolcuların maç saati sıkıntısına duyarsız kalmayarak, Ramazan'a özel ilk saat düzenlemesini yaptı. Süper Lig'de bu hafta oynanacak 5 maçın saati, iftardan sonraya alındı.

Saat 19:00'dan 20:30'a alınan maçlar şöyle:

23 Nisan 20:30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

24 Nisan 20:30 Denizlispor - Sivasspor

24 Nisan 20:30 Antalyaspor - Galatasaray

24 Nisan 20:30 Beşiktaş - Kayserispor

25 Nisan 20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

TFF'yi uyarmak yerine oruç tutan futbolcuları hedef almışlardı!

İnançları gereği oruçlarını tutan futbolcular, maç saatlerinin iftar saatine denk gelmesi sebebi ile oyunun durduğu ilk anda oruçlarını açıyorlardı. Bazı çevreler, TFF'yi uyarmak yerine, oruç tutan futbolcuları hedef almışlardı.

İP'li Aytun Çırağ'dan oruç fetvası!

Müslüman futbolcuları hedef alan isimlerden birisi İp'li Aytun Çıray oldu. GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında hurma, muz ve su ile oruçlarını açan futbolcuları eleştiren İP'li Çıray, Müslüman Türk milletinin bir vekili olarak, oruç tutan futbolculara çözüm üretmek yerine, haddini aşarak vaaz vermeye kalktı:

"Kan dolaşımı vücudun ana kaynağıdır ve bu kaynağın ana noktası yani kalp, kan dolaşımını sağlayan organdır. Yemek yedikten hemen sonra kan dolaşımı hızlanır ve kalp mideye kan pompalamaya başlar. Mide yediklerini sindirebilsin diye kalp büyük bir çalışma içerisine girer."

Hristiyanlara saygı, Müslümanlara kin! Barış Yarkadaş...

Samsunspor-Bursaspor maçında oruç açan futbolcuları hedef alan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş da, twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Müslüman futbolcuları 'şov yapmakla' itham etti.

Yarkadaş'ın Hristiyanlara ve Musevilere saygı duyduğu tweetleri