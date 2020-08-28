İP’li belediye bağış kurbanlarını kokuttu

Taha Emre Özdemir Ankara

Tire Belediyesi’nde görevli bir yetkiliden edindiğimiz bilgiye göre; kurban ibadetini Tire Belediyesi’nin bağış kampanyasına katılarak yerine getiren vatandaşlardan 66 bin 640 lira tutarında para toplandı. 60’a yakın hayvan bağış sahibi kişilerin adına vekaleten kesildi. Kesilen hayvanlardan elde edilen etler aşevinde yapılan yemeklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktı ama etlerin saklanacağı derin dondurucuların kapakları açık bırakılınca 1 tona yakın kurban eti kullanılamaz hale geldi. Tire Belediyesi’nin yaptığı skandal hatayı gariban işçilere fatura ettiğini belirten yetkili, “Aşevinin sorumluları Elektrik Teknisyeni Yusuf Curacı ve İpek Kendirci, Başkan Salih Atakan Duran’a yakınlıkları sebebi ile cezalandırılmazken fatura maalesef işçilere kesildi.

Derin dondurucuların anahtarı bile kendilerinde olmayan işçilerden yüz kilo dana eti bedeli tutarında yaklaşık 5 bin lira alındı ama ceza olarak kesilen dana etleri de aşevine getirilmedi” diye konuştu. Kurban kampanyasından elde edilen etleri muhafaza edemeyerek çöpe atan Tire Belediyesi, kurban bağışında bulunan vatandaşları da bilgilendirmedi. Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın, ‘Bu olay bir yerde duyulursa hepinizi işten kovarım’ diyerek işçileri tehdit ettiği ve çöpe atılan etlerin telafisi için hiçbir adım atmayarak olayı kapatmaya çalıştığı öğrenildi.