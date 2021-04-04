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Gündem İP'li Aytun Çıray'a sert tepki: Sonunu unutmayın
Gündem

İP'li Aytun Çıray'a sert tepki: Sonunu unutmayın

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 104 emekli amiralin yayınladığı skandal bildiriye destek veren İP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:58:00 -
İP'li Aytun Çıray'a sert tepki: Sonunu unutmayın

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 104 emekli amiralin yayınladığı skandal bildiriye destek veren İP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a tepki gösterdi.

Deniz Kuvvetlerinde emekli 104 amiralin, hükümeti, TSK’yı ve TBMM’nin yasama faaliyetini hedef alan ve tehdit dolu ifadeler içeren bildirisine destek veren İP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a bir tepki de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’tan geldi.

"Darbe yapmak isteyenlerin, darbelere destek verenlerin sonunu unutmayın"

Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bildiriye “Gözü alabilene hodri meydan” ifadeleriyle tepki gösterdi. Çalık, “Türkiye artık millete ve milletin iradesine meydan okunacak bir ülke değildir. Aksini düşünen varsa hodri meydan” dedi. Çalık bildiriye destek veren İP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a da tepki göstererek, “Darbe yapmak isteyenlerin, darbelere destek verenlerin sonunu unutmayın. Yoksa bu aziz millet size itina ile haddinizi bildirir. 103 amiral eskisi ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibiler haddinizi bilin” ifadesinde bulundu.

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