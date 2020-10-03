İP'li Andican'dan Millet İttifakı'nı bölecek sözler

İP'li Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican, Terör sevici HDP, CHP, İP, Saadet Partisi ve HDP'nin yer aldığı Millet İttifakı'nı sarsacak açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programında Kobani olayları hakkında açıklamalarda bulunan Andican, HDP kapatılmalı mı? sorusuna "Türkiye'nin ceza hukuku sistematiğinden baktığımızda eğer bir parti terörle suçlanıyorsa o zaman o parti kapatılmak durumundadır." diye cevap verdi.

Andican'ın açıklamaları şöyle:

Kobani olayları bu ülkenin tarihinde çok acı olaylar zinciri, 57 vatandaşımızı kaybettiğimiz ve 700 vatandaşımızın yaralandığı bir süreçti.

Olaydan bir yıl sonra HDP Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican, 6 yıl sonra da başka kişilerin gözaltına alındığını, Kobani soruşturmasına siyasi demek zor. Türkiye'nin ceza hukuku sistematiğinden baktığımızda eğer bir parti terörle suçlanıyorsa o zaman o parti kapatılmak durumundadır.