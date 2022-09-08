İP'li Akşener'in korumalarından engelli kız ile annesine sert müdahale! HDP tepkisi gösteren anne ile kızını alandan böyle uzaklaştırdılar..

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CHP'li Gürsel Tekin'in, "İktidar olursan HDP'ye bakanlık verebiliriz." sözleri tartışılmaya devam ederken, engelli bir kız annesi, Bahçelievler'de esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Engelli kadına sert müdahale!

Anne Gülseren Duran, İP'li Akşener'e, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar, oy vermiyoruz" dedi. Akşener'e tepki gösteren anne ile engelli kızı, korumalar tarafından sert müdahale ile alandan uzaklaştırıldı.

Anne Gülseren Duran, kendisine yönelen gazetecilere, "6'lı masa HDP ile PKK destekçileri ile birlikte. Bunlara oy vermiyoruz. Liderimiz Erdoğan, başkası yok." ifadelerini kullandı.