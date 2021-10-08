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Siyaset İP'li Akşener'e çok sert tepki: Yüz derileri riya makyajıyla örtünmüş
Siyaset

İP'li Akşener'e çok sert tepki: Yüz derileri riya makyajıyla örtünmüş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı İbrahim Çetinkaya'yı "kebapçı" diye tanıtarak kürsüye çıkartmasını eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Yüz derileri riya makyajıyla örtünmüş." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 20:23:00 - 2021-10-08 20:37:07
İP'li Akşener'e çok sert tepki: Yüz derileri riya makyajıyla örtünmüş

 Yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup toplantısında yaptığı konuşmada "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır." ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yaptığı paylaşımla, Bahçeli'nin aynı masada kebap yiyen HDP'lileri ve CHP'lileri kast ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisini Grup toplantısına bir "kebapçı" çıkartarak Devlet Bahçerli'yi hedef almıştı. Ancak İP'li Akşener'in kebapçı diye kürsüye çıkarttığı kişinin CHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Çetinkaya olduğu ortaya çıktı.

'Yüz derileri riya makyajıyla örtünmüş'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter twitter hesabından yaptığı paylaşımla Akşener'e çok sert tepki gösterdi. MHP'li Yönter, "Utanmasını kaybeden yalanı bulmuş, mülevves ve müptezel emellerin maskarası olmuş! Bunların yüz derileri riya makyajıyla örülmüş! Dün öptüğü ele bugün çemkirenlerin arkaladığı bölücü kebapçılar meğer ne çokmuş! Allah, hainin ve devşirmenin şerrine fırsat vermesin! Hayırlı Cumalar." dedi.

İP'li Akşener, kebapçı dediği kişiyi şu sözlerle kürsüye davet etmişti: "Daha geçen hafta, barınamayan öğrencilerimiz terörist ilan edildi. Dün itibariyle de, kebapçılar terörist oldu. İşte o nedenle, bu hafta, Milletin Kürsüsü’nde, hem kebapçı, hem de aspavacı bir kardeşimizi misafir ediyoruz. İbrahim Çetinkaya aramızda."

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