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Gündem İP'li Akşener'e avukatlık yapan karanlık Oda fena rezil oldu!
Gündem

İP'li Akşener'e avukatlık yapan karanlık Oda fena rezil oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Netenyahu ile benzetecek kadar akli melekelerini yitiren İP Genel Başkanı Meral Akşener'e tokat gibi sözlerle cevap verdi. İP'li Akşener'in avukatlığına ise karanlık Oda soyundu. Oda Tv, Akşener'i savunmak isterken kendisini rezil etmekten öteye gidemedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 15:05:00 - 2021-05-20 15:06:41
İP'li Akşener'e avukatlık yapan karanlık Oda fena rezil oldu!

 Yeniakit.com.tr 

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, akıllara zarar ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." demişti. Dün Millet Kütüphanesi'nde Türkiye'nin farklı illerinden davet edilmiş gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Merak Akşener'in sözleri de soruldu.

'Filistin denilince benim ciğerlerimden ses gelir'

Filistin meselesindeki hassasiyetini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olayı uluslararası bazda değerlendirmeyelim. Maalesef ülkemizde de aynı kafada olan, aynı yanlışı ortaya koyan siyasi liderler var. Muhalefetin bir kanadı, örneğin benim Netanyahu ile adeta aynı çizgide olduğumu söyleyecek kadar ileri giderek grup toplantısında bir açıklama yapıyor. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir." ifadelerini kullandı.

'Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail işgalini harita ile tarih tarih anlattım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İP'li Akşener'in akla ziyan açıklamalarını değerlendirdiği sözlerine şöyle devam etti: "O, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır, ben ise BMGK’da 47’den bugüne bu terör devleti İsrail’in Filistin topraklarını nasıl işgal edip 47’den itibaren bu günlere gelindiğini Genel Kurul’da haritayla göstermişimdir. 47’den bugüne kadar nasıl o topraklar işgal edile edile küçüldü ve bugün adeta işgal devleti, terör devleti İsrail Filistinli kardeşlerimize yaşanacak yer bırakmadı, o hale getirdi." 

Karanlık Oda savunmaya geçti: Akşener tarih mezunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tokat gibi sözlerinden sonra, Oda Tv Akşener'i savunmaya geçti. İP'li Akşener'in tarih bölümü mezunu olduğunu söyleyen karanlık Oda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı." İP'li Akşener'in sözleri bir tarih mezunu ve akademisyen olması açısından değerlendirildiğinde ortaya çıkan vahim durumu savunacak kadar gözleri kararan Oda Tv, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada “danışmanları yine yanılttı” yorumları yapılmaya başlandı."

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