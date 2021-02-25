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Siyaset İP'li Ağıralioğlu'nu bakın ne rahatsız etmiş! 'Yatıp kalkıp PKK'yı konuşuyorlar'
Siyaset

İP'li Ağıralioğlu'nu bakın ne rahatsız etmiş! 'Yatıp kalkıp PKK'yı konuşuyorlar'

İP'in Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıdığı canlı yayınında, "Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Baş Komutanlık vasfından aşağı herkes PKK'yı konuşuyor." diyerek şikayette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 00:22:00 - 2021-02-25 00:23:37

 Yeniakit.com.tr 

İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk canlı yayınında konuştu. İP'li Ağıralioğlu, "Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Baş Komutanlık vasfından aşağı herkes PKK'yı konuşuyor." diyerek şikayette bulundu.

'Cumhurbaşkanımız sabah kalkıyor PKK başlıyor'

"O PKK'lılar inlerinde muhtemelen diyorlar ki 'Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi konuşuyor' " diyen Ağıralioğlu, PKK eleştirisine şöyle devam etti:

"Bir örgütün en çok istediği şey konuşulmaktır. Gücü üzerinde devletin bütün yetkililerinin konuşmasını isterler. Mesela Mazlum Kobane adlı terörist için diyoruz ki 'Koca ABD Başkanı bunu nasıl muhatap alır?' Biz ne yapıyoruz? Sabah Cumhurbaşkanımız kalkıyor, 'PKK' Sadece PKK'ya PKK demiyor. Dolaylı, direkt, ilgili... Herkese yayarak konuşuyor. Böylece bir mütekabiliyet oluşuyor. Biz PKK ile yatıp PKK ile kalkıyoruz."

'AİHM'!in kararı uygulanmalı'

AİHM'in Demirtaş kararını değerlendiren Yavuz Ağıralioğlu, 'Karara uyarak Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmalıyız' demişti. Öte yandan İP'in Genel Başkanı Meral Akşener de serbest kalmasını umduğu Selahattin Demirtaş'ı kahvaltıya davet etmişti.

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