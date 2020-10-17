İpini ABD ve İsrail'e kaptıran Suudi Arabistan'da bir marketten provokasyon

ABD ve İsrail'e ilişkileri yakınlaştırma politikası güden Suudi Arabistan, Türkiye'ye yönelik boykotunu çirkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'da bir market, Türk ürünlerinin üzerine "Türk mallarına dokunmayın" yazarak satışına engel koydu. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da vatandaşlar Türk mallarına karşı destek kampanyası başlattı. Paylaşımlarda "Sen mazlumu yalnız bırakmadın, sen de yalnız değilsin Türkiye" paylaşımları öne çıktı.

Suudi Arabistan'dan Türk mallarına boykot

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına resmi olmayan boykotu sürüyor. Hükümetin Türk mallarını mağaza ve marketlerinde satmamaları için yaptığı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bir markette çekilen fotoğrafla boykot uygulaması da görüntülenmiş oldu. Türk markası ürünleri raflardan kaldırarak bir alana toplayan market, müşterilerin satın alma yapmasına engel koydu. Market bu alanı alışverişe kapatarak "Türk markalarına dokunmayın" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Müşterilerini Türk mallarını almamak üzere uyaran marketin fotoğrafları tepkiye neden oldu.

Türkiye'ye destek mesajları

Diğer taraftan Suudi Arabistan'da vatandaşların Türk mallarına karşı destek kampanyaları başladı. Türkiye'yi destekleyen Arap aktivistlerden ortak paylaşımlar yapıldı. "Sen mazlumu yalnız bırakmadın, sen de yalnız değilsin Türkiye" paylaşımları öne çıktı. Açılan tag trend listesine girdi.

Şii alimden Suudi Arabistan'a boykot tepkisi

Lübnanlı Şii alim Şeyh Subhi Tufeyli, memleketi Beka'daki beldede bugün verdiği cuma hutbesinde, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerini boykot girişimlerini ve İsrail'e yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

"Müslüman Türklerin ürünlerini engelliyor. Mekke Siyonistlerin ürünleri için pazar oluyor" başlığıyla YouTube hesabından yayın yapan Şeyh Tufeyli, Körfez'deki Arap ülkeleri ile İsrail arasında başlayan açılımların ardından Türkiye'nin ürünlerine boykotun gündeme geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan makamlarına hitaben, "Sizler düşman siyonistlere açtığınız kapılarınızı Müslümanlara kapatmaya mı gidiyorsunuz?" sorusunu yönelten Şeyh Tufeyli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşmazlığı olsa bile Türkiye'nin Erdoğan'dan ibaret olmadığına" dikkati çekti.

Şeyh Tufeyli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Müslüman bir halktan oluşuyor. Sizler Müslümanlara kapattığınız kapıları Yahudilere açıyorsunuz, bu çok kirli bir imajdır. Arap olsun veya olmasın dünyadaki tüm Müslümanları, Türkiye, Mısır, İran, Suudi Arabistan veya Pakistan gibi İslam ülkelerinin ürettiklerini tüketmeye davet ediyorum. Daha düşük kalitede olsa bile her Müslümanı, Türkiye veya diğer Müslüman ülkelerinin ürünlerini almaya çağırıyorum."

Müslüman bireyden, dindaşlarının ürünlerini tüketmekten başka bir şey istenmediğini ifade eden Şeyh Tufeyli, bunun kesinlikle basite alınacak bir konu olmadığının altını çizerek, "Halkları ayakta tutan temel unsur ekonomidir." dedi.