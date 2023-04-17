İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözde milliyetçi duruşuna karşın HDP ile ittifakına parti tabanında tepki yağdı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun da aralarında olduğu birçok İYİ Partili isim partisinden istifa ederken bazı İP'liler de HDP ile ittifakı ve HDP'yi meşrulaştırmaya gayret ediyor.

İYİ Parti seçim sürecinde HDP krizi yaşarken, bir vatandaş İP'in yolda seyreden otobüsünü görüntüledi.

Görüntülerde otobüsün yan yatmış duruşu dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoya, "İP'in otobüsü de kendi gibi yan yatmış!" yorumu yapıldı.

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