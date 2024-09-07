iPhone’un suya dayanıklılığına gölge düştü? Dava açtılar

Apple, uzun yıllardır iPhone modellerinde suya dayanıklılık vadediyor. Ancak yaşanan yeni bir olaya göre şirket, sıvı teması yüzünden bozulan iPhone’un garanti dışı kaldığını söyledi. Bu kapsamda şirkete dava açıldı.

iPhone suya dayanıklılığı neden garanti kapsamına girmiyor?

Kanada’da açılan yeni bir dava, Apple’ın su temas eden iPhone’ları tamr etmemesini ele alıyor. Soruşturmaya göre teknoloji devi, iPhone’ların su geçirmez olduğunu iddia ettiği için su teması kaynaklı tamir masraflarını karşılamak zorunda.

LPC Avocats tarafından açılan dava, bir iPhone kullanıcısının havuz kenarında yaşadığı sorunu ele alıyor. Rapora göre kullanıcı, telefonunu Apple’a tamir ettirmeye çalıştığında, sıvı temasından kaynaklanan hasarların garanti kapsamı dışında olduğu yanıtını aldı.

Buna göre Apple’ın ücretsiz tamiri reddettiği ortaya çıktı. Soruşturma ise Apple’ın kararına karşı çıkarak iPhone’un suya dayanıklılığına yönelik pazarlama hilesini eleştiriyor. Raporda, “Apple, iPhone’un havuza düşüp bir şey olmayacağının reklamını yapıyor, ancak daha sonra sıvı temasını garanti kapsamı dışında bırakıyor” ifadeleri kullanıldı.

Dava, Apple’ın sıvı teması maddesini garanti şartlarından çıkarmasını ve su hasarlı telefonlar için müşterilere ödeme yapmasını talep ediyor. Buna göre kullanıcıların 500 dolara kadar tazminat alabileceği belirtildi.

Davacının açıklamasına göre sıvı temasıyla ilgili garanti maddesi, Apple’ın kendi reklamlarıyla çelişiyor. Bu da tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ediyor. İddiaya göre Apple, uzun yıllardır iPhone’ların suya batırılabileceğini belirtiyor, ancak sıvı temasının tamir masraflarını karşılamıyor.