iPhone'un karizması fena çizilecek! O telefon tüm dengeleri bozdu! Herkes sıraya girdi

Nubia, yeni nesil premium akıllı telefonu Nubia Z50S Pro'yu piyasaya sunmak için gün sayıyor. Birçok yeni nesil özelliğe sahip olan modelin en dikkat çeken yanı ise geliştirilmiş üst düzey kamera özellikleri oldu. İşte, Nubia Z50S Pro'nun özellikleri...

Telefonun tasarımı, diğer Çinli amiral gemisi telefon modelleri gibi, dairesel yapıda kameraya sahip. Fakat yeni modeli diğerlerinden ayıran özellik düz bir çerçeve ile eğimli olmayan ekrana sahip olması oluyor. Telefonun arkası deri görünümüne sahip olsa da deri desenli AG camdan yapılmış. Telefondaki güç ve ses tuşlarının yanında üçüncü bir fiziksel tuşa da yer verilmiş. Kırmızı renkteki bu tuş kamera deklanşörü olarak kullanılacak. Ayrıca yeni model siyah ve açık kahve olacak şekilde iki ayrı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Telefonun teknik özelliklerine bakıldığında, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin hızlandırılmış versiyonu tarafından desteklendiği görülüyor. Ekranı 6,78 inç boyutta ve düz OLED ekran olacak. Ekranın DC karartma ve 2160Hz PWM karartma desteğinin olması, göz dostu kullanımı amaçlıyor. Ayrıca ekranın 1,5K çözünürlük, 452 PPI ile yüzde 93,89 ekran-kasa oranı sunması da amaçlanıyor. Tüm bunların yanı sıra ekranın 1000Hz anlık dokunma örnekleme hızını desteklemesi ve DCI-93 renk gamının tamamını kapsaması da bekleniyor.

Kamera özellikleriyle şimdiden büyüledi

Nubia Z50S Pro modelinin kamerası geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerin oluşturduğu üçlü kamera sisteminden oluşuyor. Sistemin birincil kamerasının diğer Çinli premium akıllı telefonlarda olan 1 inç sensöre sahip olması bekleniyor. Telefon gücünü isi 5.100 mAh kapasiteye sahip bataryadan alacak ve bataryası en fazla 80W hız ile şarj olabilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdiden dikkatleri üzerine çeken telefonun satış fiyatı ise henüz net olarak bilinmiyor. Fakat bu model, Nubia Z40S Pro'nun halefi olarak görüldüğünden, ¥3.399 (~$475) fiyatla piyasaya sunulan Z40S Pro'ya bakıldığında, Z50S Pro'nun yaklaşık ¥3.999 (550 dolar) olması bekleniyor.