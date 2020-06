iPhone'un arkası da dokunmatik oluyor!

Bildiğiniz gibi Apple, etkinlik sırasında yeni sürümün tüm özelliklerini bizlerle paylaşmamıştı. Ama güncelleme ile iPhone’a öyle bir özellik ekleniyor ki Apple’ın bundan bahsetmemesi fanlarının dikkatinden kaçmadı.

Bildiğiniz gibi iPhone X ile birlikte ekrana iki defa dokunduğunuzda telefon uyku modundan çıkıyor ve kilit ekranı açılıyordu. Şimdi ise Apple, iPhone’un arka bölümünü dokunmatik yapmayı başarmış. iOS 14‘le birlikte telefonun arkasında iki defa tıkladığınızda önceden tanımladığınız işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Örneğin, telefonun arkasına iki defa tıkladığınızda bildirim merkezini açabiliyor veya ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Tabii ki de arka bölüm dokunmatik olmuyor. iPhone arka bölüme dokunduğunuzu sensörleri sayesinde algılıyor ve kısayol işlemini gerçekleştiriyor.

Şimdilik Beta aşamasında olan iOS 14‘ü yedeklerinizi aldıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayarak iPhone’unuza yükleyebilir ve yeni özelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

iOS 14 nasıl yüklenir?

1.Buradaki linki iPhone’dan Safari tarayıcısı ile açın.

2.iOS Beta Profile’ı indirin.

3.iOS Beta Profile’ı iPhone’unuza yüklemek için şifreniz sorulacak. Şifrenizi girin ve profili yükleyin.

4.iPhone’u kapatıp açın.

5.iPhone açıldıktan sonra; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

6.iOS 14 Beta bu ekranda görünecektir. İndirin ve yükleyin.

Güncellemeyi alan iPhone modelleri!

•iPhone 11

•iPhone 11 Pro

•iPhone 11 Pro Max

•iPhone XS

•iPhone XS Max

•iPhone XR

•iPhone X

•iPhone 8

•iPhone 8 Plus

•iPhone 7

•iPhone 7 Plus

•iPhone SE (2020)

•iPhone SE

•iPhone 6s

•iPhone 6s Plus

•iPod touch (7. nesil)