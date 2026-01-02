Brezilya'dan haber merakla beklenirken Galatasaray daha ne istesin! Cuesta şoku!
Galatasaray'ın sezon başında Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiraladığı Carlos Cuesta'dan sarı-kırmızılılara sevindiren haber geldi.
Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta, sezon başında Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralık olarak gönderilmişti. Vasco kulübü Cuesta için kararını verdi.
Brezilya basınından Ge Globo'da yer alan habere göre, Cuesta'nın kiralık sözleşmesi 5 Ocak’ta sona erecek.
Vasco, sözleşmeyi 1 yıl uzatmak için Galatasaray’a 1,5 milyon euro ödeyecek.
5,75 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Hedef, Cuesta’yı kalıcı olarak kadroda tutmak.
