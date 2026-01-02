100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracaklarını, 26 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

THY'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim." ifadesine yer verildi.