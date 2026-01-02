  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız

Dünya bu insan selini konuşuyor! Galata'daki tarihi yürüyüş kıtaları aştı! Dev medya kuruluşları yüz binlerin haykırışını böyle servis etti

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı
Gündem 68 yıl önce yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi aynı yerine yeniden inşa ediliyor
Gündem

68 yıl önce yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi aynı yerine yeniden inşa ediliyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
68 yıl önce yıkılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi aynı yerine yeniden inşa ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Kaybolan Cami" olarak da bilinen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi'nin yeniden ihya edileceği bildirildi.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, aslı Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanan yapı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından fevkani cami olarak yeniden yaptırıldı, 1903 yılında ise ünlü İtalyan mimar Raimondo D'Aronco tarafından yenilendi.

Ancak cami, 1958 yılında gerçekleştirilen büyük istimlak ve yıkım operasyonları sırasında tescilli olmaması nedeniyle yıktırıldı ve bugüne ulaşamadı.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

İstanbul 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 2010 yılında aldığı tescil kararı ve 2013 yılında onayladığı restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri doğrultusunda, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'nin bulunduğu alandaki taşınmazlar için acele kamulaştırma, tevhit ve mülkiyet devir işlemleri tamamlandı.

Süreç sonunda taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili vakıflar adına tescil edildi.

Mülkiyetinin tamamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfına geçen parsel üzerine rekonstrüksiyon projesine göre uygulama ihalesi gerçekleştirildi ve sözleşme yapıldı.

Tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyası amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23