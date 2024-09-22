iPhone’ları da patlatırlar mı? Mossad'ın paravan şirketinden sipariş veren Hizbullah aklına şaşırıyoruz ama bizlerin de hâli hâl değil

Melih Altınok, Hizbullah’ın Mossad’dan çağrı cihazı sipariş etmesini eleştirdi. Vatandaşların teknoloji bağımlılığına da dikkat çeken Altınok, teknoloji şirketlerinin bireylerin hayatlarını kontrol altına aldığını belirtti. Dijital dünyada gerçeklik algısının kaybolduğunu söyleyen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Militanlarına dağıtacağı çağrı cihazlarını Mossad'ın paravan şirketinden sipariş veren Hizbullah aklına (İran'a) şaşırıyoruz ama bizlerin de hâli hâl değil.

Yukarıdaki fotoğrafta, parayı denkleştirir denkleştirmez iPhone'un son modelini almak için geceden sıraya giren vatandaşları görüyorsunuz.

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten bir genç, heyecanını gazetecilere şöyle anlatıyor:

"16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zekâ özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül'de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada."

Evet, anladık, beşiktekinden ölüm döşeğindekine kadar herkesin eline verdikleri akıllı telefonları, içine patlayıcı yerleştirmedikleri için belki patlatamazlar.

Ama patlayan patlamadı mı zaten?

Telefonun yarım saat kapansa dünyan başına çöküyor. Kafanı ekrandaki adına "gerçek zamanlı akış" denilen illüzyondan beş dakika kaldırsan yoksunluk hissediyorsun. Kendinden canın sıkılıyor.

Çünkü tüketim alışkanlıklarından siyasi eğilimine, hatta telefon albümündeki fotoğraflarına kadar neyin varsa paylaştığın big data'nın sahipleri seni neyin uyuşturacağını, oyalayacağını çok iyi biliyorlar.

İnsanın beyninin evrimi bu hızda bir veri bombardımanına müsait olmadığından da uyum sağlamak için günden güne daha çok teslim oluyorsun.

Neye yetiştiğin belli değil ama "Sen düşünmeye vakit kaybetme" diyen "yapay zekâ"da gerçeği, hakikati bulacağına ikna oluyorsun.

Seçtiğini sanıyorsun, tekrar içeriklerle robotlaştırılıyorsun, tek tipleştiriliyorsun. Öyle ki, kendine saklayacak kadar değerli hiçbir anın yok. Etkileşime muhtaçsın.

Kim seni ortadan kaldırıp ne yapsın? Altın yumurtlayan ve kafesinde serbest gezdiğini sanan tavuğu keserler mi?"