iPhone’da can sıkan soruna neşter

Binlerce kullanıcı, tanıtılmasından çok süre geçmeyen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde ortaya çıkan ekran sorunu hakkında yakınıyordu. Sosyal medya platformlarında bu sorunları paylaşan kullanıcılar, ekranlarında tuhaf yeşil ve sarı çizgiler gördüğünü iddia ediyordu.

Konu hakkında şikayetler artmaya başlayınca bu sorunun tahmin edilenden daha fazla kişiyi etkilediği ortaya çıktı. Bu sırada Apple'ın konuyla ilgilenip ilgilenmediği veya bu sorunun yazılımsal veya donanımsal kaynaklı olduğu bilinmiyordu. Ancak nihayet teknoloji devinden beklenen açıklama geldi.

Apple, iPhone 14 serisinde görülen ekran sorunu için açıklamada bulundu

Teknoloji devi Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde yaşanan bu sorun hakkında uzun süredir sessiz kalmıştı. Haliyle Apple, yoğun tepkilere de maruz kalmıştı. Bu sürecin ardından Apple, sessizliği bozdu ve yatay şekilde olan yeşil ve sarı renkte beliren ekran sorununu kabul etti.

Sorunun kaynağını tespit etmek için çalışmalar düzenleyen Apple, sorun hakkında beklenen açıklamayı şu şekilde yaptı:

"iPhone 14 Pro‌ serisi kullanıcıları 'telefonlarını açtıklarında veya kilidini açtıklarında, ekranda kısa bir süre için yatay çizgilerin yanıp söndüğünü' görebilir. Apple bu sorunun farkında ve yakında sorunu çözecek bir yazılım güncellemesi sunacak."

Apple'ın bu açıklamasının ışığı altında iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin ekranlarında yaşanan yatay çizgi sorununun Apple'ın bir sonraki iOS 16.2.1 güncellemesinde çözüleceğini düşünüyoruz.

Teknoloji devi şu anda iOS 16.3 sürümünü test ediyor. Bu sürümün ilerleyen vakitlerde kullanıma sunulacağı bildiriliyor.

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