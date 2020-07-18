İphone'a büyük güncelleme! Artık araba anahtarı olarak kullanılabilecek

Dijital araba anahtarları verilen özellik sayesinde destekli otomobiller, iPhone ile açılabiliyor. iOS 14 ile daha da seviye atlayacak olan bu özelliğin yanı sıra, Sağlık uygulamasındaki Döngü İzleme ve EKG kategorilerine yeni belirtiler ekleniyor.

Ayrıca sağlık uygulamasına ateş, üşüme, boğaz ağrısı veya öksürük gibi yeni belirtiler girebilme ve bunları üçüncü parti uygulamalarla paylaşabilme özelliği de ekleniyor.

Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebileceğiniz bu güncelleme ile performans iyileştirmelerinin de yapıldığını belirtelim.

iOS 13.6 ile gelen yenilikler

Dijital araba anahtarları

iPhone’unuzla uyumlu arabanızı çalıştırın, kilitleyin ve kilidini açın

Dijital anahtarları kayıp bir aygıttan iCloud aracılığıyla güvenli bir şekilde silin

Dijital anahtarları iMessage ile kolayca paylaşın

Sürücüye özel profiller, paylaşılan anahtarları tam erişim vermek veya araba kullanımını sınırlandırmak amacıyla ayarlamanızı sağlar

Güç Koruma, iPhone’un pili bittikten sonra beş saate kadar arabanızın kilidini açıp çalıştırmanızı sağlar

Sağlık

Sağlık uygulamasında, Döngü İzleme’den ve EKG’den girilen belirtileri de içeren yeni bir Belirtiler kategorisi

Ateş, üşüme, boğaz ağrısı veya öksürük gibi yeni belirtiler girebilme ve bunları üçüncü parti uygulamalarla paylaşabilme

Hata düzeltmeleri

Wi-Fi kullanılırken güncellemelerin aygıtınıza otomatik olarak indirilip indirilmeyeceğini seçmenizi sağlayan yeni bir ayar ekler

Veriler iCloud Drive’dan eşzamanlanarak aktarılırken uygulamaların yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu giderir

Veri dolaşımının etkin olmasına rağmen eSIM’de etkisizleştirilmiş görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Saskatchewan’dan yapılan bazı telefon aramalarının ABD’den yapılıyormuş gibi görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Wi-Fi ile Arama aracılığıyla telefon görüşmesi yaparken sesin kesilmesine neden olan bir sorunu giderir

Bazı iPhone 6S ve iPhone SE aygıtlarının Wi-Fi ile Arama özelliğini kullanmasını engelleyen bir sorunu düzeltir

Bazı üçüncü parti donanım klavyelerine bağlıyken yazılım klavyesinin beklenmedik şekilde görünmesine neden olan bir sorunu çözer

Japonca donanım klavyelerinin yanlış bir şekilde ABD klavyesi gibi eşlenmesine neden olan bir sorunu düzeltir

AssistiveTouch etkinken Denetim Merkezi’ne erişmeyle ilgili kararlılık sorunlarını giderir

Sistem yöneticilerinin her zaman açık VPN bağlantıları tarafından iletilen veri trafiğinin dışında bırakılacak alanları belirtmelerini sağlayan bir yöntem sunar