İphone'a büyük güncelleme! Artık araba anahtarı olarak kullanılabilecek
Apple’ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı iOS 13.6 güncellemesi bugün herkesin beğenisine sunuldu. OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık 350 MB büyüklüğünde olan bu güncelleme, iPhone’u araba anahtarına çevirmesi ile dikkatleri üzerine çekti.
Dijital araba anahtarları verilen özellik sayesinde destekli otomobiller, iPhone ile açılabiliyor. iOS 14 ile daha da seviye atlayacak olan bu özelliğin yanı sıra, Sağlık uygulamasındaki Döngü İzleme ve EKG kategorilerine yeni belirtiler ekleniyor.
Ayrıca sağlık uygulamasına ateş, üşüme, boğaz ağrısı veya öksürük gibi yeni belirtiler girebilme ve bunları üçüncü parti uygulamalarla paylaşabilme özelliği de ekleniyor.
Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebileceğiniz bu güncelleme ile performans iyileştirmelerinin de yapıldığını belirtelim.
iOS 13.6 ile gelen yenilikler
Dijital araba anahtarları
iPhone’unuzla uyumlu arabanızı çalıştırın, kilitleyin ve kilidini açın
Dijital anahtarları kayıp bir aygıttan iCloud aracılığıyla güvenli bir şekilde silin
Dijital anahtarları iMessage ile kolayca paylaşın
Sürücüye özel profiller, paylaşılan anahtarları tam erişim vermek veya araba kullanımını sınırlandırmak amacıyla ayarlamanızı sağlar
Güç Koruma, iPhone’un pili bittikten sonra beş saate kadar arabanızın kilidini açıp çalıştırmanızı sağlar
Sağlık
Sağlık uygulamasında, Döngü İzleme’den ve EKG’den girilen belirtileri de içeren yeni bir Belirtiler kategorisi
Ateş, üşüme, boğaz ağrısı veya öksürük gibi yeni belirtiler girebilme ve bunları üçüncü parti uygulamalarla paylaşabilme
Hata düzeltmeleri
Wi-Fi kullanılırken güncellemelerin aygıtınıza otomatik olarak indirilip indirilmeyeceğini seçmenizi sağlayan yeni bir ayar ekler
Veriler iCloud Drive’dan eşzamanlanarak aktarılırken uygulamaların yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu giderir
Veri dolaşımının etkin olmasına rağmen eSIM’de etkisizleştirilmiş görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
Saskatchewan’dan yapılan bazı telefon aramalarının ABD’den yapılıyormuş gibi görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
Wi-Fi ile Arama aracılığıyla telefon görüşmesi yaparken sesin kesilmesine neden olan bir sorunu giderir
Bazı iPhone 6S ve iPhone SE aygıtlarının Wi-Fi ile Arama özelliğini kullanmasını engelleyen bir sorunu düzeltir
Bazı üçüncü parti donanım klavyelerine bağlıyken yazılım klavyesinin beklenmedik şekilde görünmesine neden olan bir sorunu çözer
Japonca donanım klavyelerinin yanlış bir şekilde ABD klavyesi gibi eşlenmesine neden olan bir sorunu düzeltir
AssistiveTouch etkinken Denetim Merkezi’ne erişmeyle ilgili kararlılık sorunlarını giderir
Sistem yöneticilerinin her zaman açık VPN bağlantıları tarafından iletilen veri trafiğinin dışında bırakılacak alanları belirtmelerini sağlayan bir yöntem sunar