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İphone X'e yarı fiyatına rakip çıktı

Apple tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sürülen iPhone X' e rakip Çin'den çıktı. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Honor 10 da bu telefonların en yenisi olacak.

20 Nisan 2018 Cuma 14:29
İphone X'e yarı fiyatına rakip çıktı

Honor 10 için, Huawei P20'nin klonu yakıştırması yapılıyor. Huawei P20 için de iPhone X klonu benzetmeleri yapıldığına göre, Honor 10 için klonun klonu demek yanlış olmaz. Telefonun çentikli ön yüzü de bu benzetmeleri haklı çıkartıyor.

Honor 10'u ilk görüşte iPhone X ile karıştırmak da ihtimal dahilinde. Bu benzerliğe sert bir çizgi çeken şey ise, telefonun alt kısmında yer alan fiziksel tuş olacak. Tüm bunlarla birlikte telefonu öne çıkaran en önemli yönü ise fiyatı.

27 Nisan'da satışa sunulacak olan telefon, Çin'de 414 dolarlık fiyatıyla iPhone X'un yarı fiyatının bile altında bir rakamla teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak. Telefonun özelliklerine bakıldığında ise Honor 10, bu rakama alınabilecek en iyi telefonlardan biri gibi gözüküyor.

Honor 10, 5,84 inçlik 1080p LCD ekrana sahip. Telefonda Kirin 970 yonga seti bulunuyor. Arka yüzdeki 24MP ve 16MP'lik iki kamera ise, fotoğraf meraklılarını fazlasıyla tatmin edecektir.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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