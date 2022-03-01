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Teknoloji İPhone SE 3 yakında satışa sunulacak
Teknoloji

İPhone SE 3 yakında satışa sunulacak

iPhone SE 3'ün Apple'ın yaklaşan Bahar etkinliğinde iPhone SE 2020'nin halefi olarak gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 05:49:00 -
İPhone SE 3 yakında satışa sunulacak

Apple'ın bu yıl 8 Mart'ta Bahar etkinliğine ev sahipliği yapacağı bildiriliyor. Şirketin bu etkinlikte yeni iPhone SE telefonu da dahil olmak üzere bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Apple SE serisi, giriş seviyesi telefonu olarak kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle, yaklaşmakta olan iPhone SE 3'ün aynı şeyi izlemesi ve belki de iPhone SE 2020'den daha düşük fiyatlı olması bekleniyor.

Özellikle yeni telefonun 5G desteği ve yeni A15 Bionic yonga seti alacağı düşünüldüğünde, fiyatının öncekine göre daha yüksek olacağı düşünülüyor.

Bugüne kadar çıkan söylentiler, iPhone SE 3'ün iPhone SE 2020 ile aynı tasarımı taşıyacağına işaret ediyor.

Tasarım aynı kalsa bile, geliştirilmiş pil ömrü, önceki modele göre önemli bir yükseltme olacağı ve önemli bazı donanımsal değişiklikler görüleceği söyleniyor.

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