  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji iPhone kullananları milyonlarca insan bu videoya inandı
Teknoloji

iPhone kullananları milyonlarca insan bu videoya inandı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 12:37:00 -

Ramarro adlı TikTok kullanıcısının iPhone kullananları kandırdığı paylaşımı tarihe geçti.

Ramarro adlı bir TikTok kullanıcısı, platformda bugüne dek en çok izlenen paylaşımlardan birine imza attı.

iPhone kullanımının yaygın oluşunu fırsat bilen genç yayınladığı videoda telefon şarjının bittiğine dair bir görüntü kullandı.

İzleyenlerin yüzde 99'u bu görüntüyü gerçek sanarak ekrana dokundu.

Paylaşım bir ay bile olmadan 80 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Artık eli kulağında! İşte Iphone'lara gelecek yeni özellikler
Artık eli kulağında! İşte Iphone'lara gelecek yeni özellikler

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Artık eli kulağında! İşte Iphone'lara gelecek yeni özellikler

iOS 17 özellikleri tanıtıldı! İşte iPhone’un yeni görünümü
iOS 17 özellikleri tanıtıldı! İşte iPhone’un yeni görünümü

Teknoloji

iOS 17 özellikleri tanıtıldı! İşte iPhone’un yeni görünümü

Apple ürünlerine bir zam daha! iPhone 14 Pro Max’ın fiyatı 76.499 TL oldu
Apple ürünlerine bir zam daha! iPhone 14 Pro Max’ın fiyatı 76.499 TL oldu

Teknoloji

Apple ürünlerine bir zam daha! iPhone 14 Pro Max’ın fiyatı 76.499 TL oldu

En pahalı iPhone'un satıldığı ülke değişti!
En pahalı iPhone'un satıldığı ülke değişti!

Teknoloji

En pahalı iPhone'un satıldığı ülke değişti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23