  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Piyasalarda petrol tüketimi rekor kırıyor! Borsa özeti: Para, döviz kurları, brent petrol ve altın fiyatı

Çin ülkesinde mühendisler çıldırdı, taktik değiştirdi: Yüksek lazerlerde ‘dev atılım’! Gelişmiş lazer silahları buldular!

Tükiye ve dünya gündemi: Sıcak hava! Kerkük'te 46 dereceyi aştı, sıcaklıklar bunalttı! Maalesef sıcaklar devam edecek

Fondaş medyada yerel seçim paniği!

Bu süt dünya gündemini altüst edecek! Yeni buldular... İçen o hastalığa yakalanmıyor

Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteorolojiden yeni açıklama

Yunan emekli koramiralin Türkiye sözleri gündeme oturdu: Ankara sessizce bir taktik yapıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)! Türkiye'nin devinden su kalitesi analizi! Halka arza hazırlanıyor!

Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu İstanbul Üniversitesi’nde, LGBT destekçisi hekimlerden skandal hormon tedavisi!

Filipinli genç kız resmen duyurdu: Müslüman oldu, Asya adını aldı! Türk restoranında çalışan aşçı idi!
Teknoloji iPhone kullananlar dikkat! Apple’dan paranızı alabilirsiniz…
Teknoloji

iPhone kullananlar dikkat! Apple’dan paranızı alabilirsiniz…

Yeniakit Publisher
2023-08-15 08:43:00 -
iPhone kullananlar dikkat! Apple’dan paranızı alabilirsiniz…

Apple, iPhone bataryalarını yavaşlatarak cihaz performansını kabul etti. Buna göre kullanıcılara 500 milyon dolar ödeme yapacak.

Apple’ın milyonlarca iPhone modeline uyguladığı batarya kısıtlamasına yönelik davada sona yaklaşıldı. ABD’de görülen 500 milyon dolarlık davada son itiraz reddedildi. Buna göre şirketin, kasıtlı olarak performans kısıtlaması uyguladığı eski iPhone kullanıcılarına ödeme yapmasına karar verildi.

Bataryaları kısıtlayan Apple’a 500 milyon dolar ceza kesildi

ABD’de 2018 yılında açılan dava, 5 yılın ardından nihayet kapanmış gibi görünüyor. 2017 yılında Apple’ın bataryaları eskiyen iPhone modellerinin performansını düşürdüğü ortaya çıkmıştı. Apple bunu beklenmedik kapanmaları önlemek için yaptığını söyledi, ancak birçok müşteri gizlice yapılmasını doğru bulmadı.

Kullanıcıların iddiasına göre Apple, bu hareketi daha yeni iPhone modellerine zorlamak için yapıyordu. 2018’de açılan toplu dava, Apple’ı bu uygulamayı açıklamadığı için dolandırıcılıkla suçladı. 2020 yılında uzlaşmayı kabul eden şirket, iPhone sahiplerine yaklaşık 65 dolar ödemeyi teklif etti.

Anlaşma, iki iPhone kullanıcısının tazminatın çok düşük olduğunu söyleyerek şartlara itiraz etmesiyle bir engele takıldı. İtirazlar geçtiğimiz hafta reddedildi ve ödemelerin başlamasının önü açıldı. Buna göre Apple, ABD’deki kullanıcılara 500 milyon dolar ödeyecek.

2020’deki son başvuru tarihinden önce yaklaşık 3 milyon talepte bulundu. Temyiz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ödemeler başlayacak. Hak sahibi olan modelleri arasında iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Yok artık! Apple’da sıra dışı özellik
Yok artık! Apple’da sıra dışı özellik

Teknoloji

Yok artık! Apple’da sıra dışı özellik

Google, popüler Apple özelliğini Android’e getiriyor!
Google, popüler Apple özelliğini Android’e getiriyor!

Teknoloji

Google, popüler Apple özelliğini Android’e getiriyor!

Apple şirketi durmak bilmiyor: Lionel Messi belgeselinin haklarını satın aldı!
Apple şirketi durmak bilmiyor: Lionel Messi belgeselinin haklarını satın aldı!

Teknoloji

Apple şirketi durmak bilmiyor: Lionel Messi belgeselinin haklarını satın aldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23