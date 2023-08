iPhone kullananlar dikkat! Apple’dan paranızı alabilirsiniz…

Apple’ın milyonlarca iPhone modeline uyguladığı batarya kısıtlamasına yönelik davada sona yaklaşıldı. ABD’de görülen 500 milyon dolarlık davada son itiraz reddedildi. Buna göre şirketin, kasıtlı olarak performans kısıtlaması uyguladığı eski iPhone kullanıcılarına ödeme yapmasına karar verildi.

Bataryaları kısıtlayan Apple’a 500 milyon dolar ceza kesildi

ABD’de 2018 yılında açılan dava, 5 yılın ardından nihayet kapanmış gibi görünüyor. 2017 yılında Apple’ın bataryaları eskiyen iPhone modellerinin performansını düşürdüğü ortaya çıkmıştı. Apple bunu beklenmedik kapanmaları önlemek için yaptığını söyledi, ancak birçok müşteri gizlice yapılmasını doğru bulmadı.

Kullanıcıların iddiasına göre Apple, bu hareketi daha yeni iPhone modellerine zorlamak için yapıyordu. 2018’de açılan toplu dava, Apple’ı bu uygulamayı açıklamadığı için dolandırıcılıkla suçladı. 2020 yılında uzlaşmayı kabul eden şirket, iPhone sahiplerine yaklaşık 65 dolar ödemeyi teklif etti.

Anlaşma, iki iPhone kullanıcısının tazminatın çok düşük olduğunu söyleyerek şartlara itiraz etmesiyle bir engele takıldı. İtirazlar geçtiğimiz hafta reddedildi ve ödemelerin başlamasının önü açıldı. Buna göre Apple, ABD’deki kullanıcılara 500 milyon dolar ödeyecek.

2020’deki son başvuru tarihinden önce yaklaşık 3 milyon talepte bulundu. Temyiz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ödemeler başlayacak. Hak sahibi olan modelleri arasında iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE bulunuyor.

