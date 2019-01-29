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iPhone kullananlar büyük tehdit altında! Eğer hemen iptal etmezseniz...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kullanıcılarının kişisel güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye atan bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.

29 Ocak 2019 Salı 14:45
iPhone kullananlar büyük tehdit altında! Eğer hemen iptal etmezseniz...

iPhone'lar dinlenebiliyor mu? Apple, iOS işletim sisteminde yer alan bir açık ile gündemde. Dünyaca ünlü Guardian gazetesinin de doğruladığı iddiaya göre, iOS 12.1 sürümündeki Facetime açığı kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesine neden olabilir.

Zira söz konusu sistem açığı sayesinde kullanıcıların fark etmeden konuşmalarının dinlenmesi mümkün hale gelmiş olabilir.

Guardian, yaptığı test sonucu söz konusu iddianın doğru olduğunu milyonlarca okuruna duyurdu.

Peki söz konusu sorun nasıl meydana geliyor?

iOS 12.1 sürümünün yüklü olduğu bir iPad veya iPhone ile FaceTime üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde, karşı tarafta iOS 12.1’li bir cihaza sahipse, aramanızı cevaplamasa bile onu dinleyebiliyorsunuz.

Şu an için kullanıcılar açısından yapılabilecek en güvenli adım FaceTime’ı cihazlarında etkisiz hale getirmek.

Face Time nasıl devre dışı bırakılır?

İşte Facetime’ı iPhone veya iPad’inizden silmek için yapmanız gerekenler...

1- Cihazınızı açın ve ayarlar kısmına girin.

2- Arama kısmına FaceTime yazın.

3- Çıkan ekranda FaceTime'ın yanındaki tuşa dokunarak etkisiz hale getirin.

Aynı işlemi iPad’lerinizden de yapabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:45
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