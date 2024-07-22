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Teknoloji iPhone 17'nin detayları ortaya çıktı! İşte teknik özellikleri
Teknoloji

iPhone 17'nin detayları ortaya çıktı! İşte teknik özellikleri

Yeniakit Publisher
2024-07-22 23:54:00 -
iPhone 17'nin detayları ortaya çıktı! İşte teknik özellikleri

Teknoloji devi Apple henüz iPhone 16 serisini tanıtmamışken, iPhone 17 modellerinin özellikleri sızdı.

Apple, bu yıl Eylül ayında iPhone 16 modelleri ile karşımıza çıkacak. Ancak bugün gelen sızıntılar iPhone 16’yı değil iPhone 17’yi hedef alıyor. Güçlü kaynaklardan gelen bilgilere göre kritik özelliklerini ortaya döken iPhone 17 modelleri, lansmana bir yıldan fazla süre olsa da şimdiden merak konusu oldu.

iPhone 17, 120Hz LTPO ekrana sahip olacak!

Her yıl Eylül ayında bekleyenlerini yeni iPhone modelleri ile buluşturan Apple, bu yıl iPhone 16 serisini tanıtacak. Ancak bugün gelen sızıntılar Eylül 2025’te tanıtılacak olan iPhone 17 ailesi hakkında bilgiler içeriyor. İlk sızıntı ise iPhone 17’nin giriş modeli olan iPhone 17’yi ilgilendiriyor. Giriş modellerinde şimdiye kadar 60Hz ekran sunan Apple, iPhone 17’yi 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel ile donatacak.

Yine ekran tarafından devam etmek gerekirse iPhone 17’nin Always-on Display özelliği hakkında da bazı söylemler var. iPhone 17 standart olarak bu özelliğe sahip olabilir. Ancak Apple’ın Always-on Display’i sadece Pro modellerde sunması da muhtemel. Yani bu tarafta net bir bilgi söz konusu değil. Net olarak görülen taraf ise iPhone 17’nin A19 işlemci ve 8GB RAM bellek ile geleceği.

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerini A19 Pro işlemcisi ile donatacak olan Apple, muhtemelen iki cihazı da 12GB RAM bellek ile donatacak. Ana, ultra geniş açılı ve telefoto olmak üzere üç adet 48 Megapiksel kameraya sahip olması beklenilen 17 Pro modelleri, 17 Slim olarak adlanacak yeni modelin performans bakımında üstünde kalacak. 17 Slim ise Plus’ın yerine gelen daha ince tasarıma sahip bambaşka bir model olacak.
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