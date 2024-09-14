İphone 16 almak isteyenlere kötü haber! O ürün paketten çıkarıldı

Apple​, "çevreye duyarlı adımlarına" bir yenisini ekleyerek, iPhone​ ve iPhone 16​ Pro modellerinde yıllardır alışılan bir geleneğe son veriyor. Artık Apple​'ın ikonik çıkartmaları bu cihazların kutularında yer almayacak. Şirket, bu değişikliği bu hafta Apple Store ekiplerine gönderdiği bir mesajla doğruladı. Ancak çıkartmalara ulaşmak imkansız değil.

iPHONE 16, NEDEN APPLE ÇIKARTMALARI OLMADAN GELİYOR?

9to5Mac'in aktardığına göre Apple​'ın bu önemli değişikliğinin arkasındaki neden, şirketin çevresel hedefleri. Teknoloji devi, 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda ambalajlama süreçlerini de sürdürülebilir hale getirmeyi vaat ediyor.

Bu yıl, iPhone ve iPhone16 Pro'nun tamamen fiber bazlı ambalajlara sahip olduğunu vurgulayan Apple​, gelecek yıla kadar tüm plastikleri ambalajlardan çıkarmayı hedefliyor.