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Teknoloji iPhone 15'ten yeni görüntüler geldi!
Teknoloji

iPhone 15'ten yeni görüntüler geldi!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 21:11:00 -
iPhone 15'ten yeni görüntüler geldi!

Tanıtılmasına az bir zaman kalan iPhone 15 tasarımı ile ilgili yeni detaylar geliyor. Bugün de serinin yeni maket görüntüleri ortaya çıktı.

Apple, yakın zamanda tanıtılması planlanan iPhone 15 serisi için son dokunuşlarını yapıyor. Tanıtılmasına iki aydan az bir zaman kalan seriyle ilgili de yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Bu sızıntılardan biri de iPhone 15 tasarımlarına yakından bakmamızı sağlayan yeni maket görüntüleri oluyor. İşte iPhone 15 tasarımı!

Tanıtılması merakla beklenen iPhone 15 serisiyle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi geliyor. Bugün ise serinin yeni maket görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görseller, Apple sızıntılarıyla bilinen Koreli bir blog kullanıcısı yeux1122‘den geldi.

Fotoğrafa baktığımızda dört iPhone 15 modelini de görüyoruz. 6.7 inç Pro Max, Plus ve .1 inç normal ile Pro versiyonları. Görüntüle maket olduğu için iPhone’ları çalışırken göremiyoruz, ancak bir görüntü dört modelin de aynı Dinamik Ada’ya sahip olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte iPhone 15 Pro’nun iPhone 14 Pro’ya kıyasla nasıl olduğunu gösteren bir görüntü de yer alıyor. Farklar şu şekilde:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

iPhone 15 Pro’nun kenarları, iPhone 14 Pro‘nunkinden daha yuvarlak.
iPhone 15 Pro, çelik çerçeve yerine titanyum gövdeye sahip olacak.
Yeni iPhone 15 Pro’da sessize alma anahtarı yerine programlanabilir bir düğme yer alacak.
iPhone 15 Pro’daki kameralar, fazla çıkıntı yapmayacak.
Yeni modellerde Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktası olacak.

Tasarım büyük ihtimalle çok büyük bir farkla karşımıza çıkmayacak. iPhone 15 ve 15 Plus muhtemelen bu yıl 48MP kameraya sahip olacak, ancak Apple’ın en yeni Bionic çipinden güç almayacak. Ayrıca en üst düzey model olan iPhone 15 Pro Max’in yılın en iyi kameralı telefonu olmasına yardımcı olabilecek yeni bir periskop kamera alacağı da iddia ediliyor.

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