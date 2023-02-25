Eylül ayında çıkması beklenen cihazlar için daha yarım yılın üzerinde bir süre olduğu bu noktada, önümüzdeki iPhone modelleri sızıntı yapmaktan keyif alıyor gibi görünüyor. Daha önce bu hafta yayınlanan diğer renderlardan devam eden bir şekilde, bugün iPhone 15'in bazı yeni CAD renderlarına tanık olduk.

Son sızıntıda gördüğümüz model bir iPhone 15 Pro ve bu cihaz çok koyu bir kırmızı renge sahip. Telefonun bu renderı, Apple'ın bu yıl Pro ve Pro Max cihazlarını öne çıkarmak için kullanacağı tam tonu sergilemek için tasarlanmış gibi görünüyor.

Önceden, Pro serisinin özel rengi, iPhone 12 jenerasyonu için Pasifik Mavisi, iPhone 13 jenerasyonu için Sierra Mavisi ve mevcut iPhone 14 jenerasyonu için Space Black ve Deep Purple'ın özel versiyonlarıydı. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, bu özel koyu kırmızı versiyonunda mevcut olacak. Tabi bu rengin Apple'ın pazarlama departmanı tarafından kesinlikle heyecan verici bir şekilde adlandıracağına eminiz.

iPhone 15 serisinin özel rengi de ortaya çıktı

Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için Apple, tabii ki diğerlerinin yanı sıra pembe ve açık mavi seçeneklerini sunacaktır. Tabi tüm bunların şu an için sadece onaylanmamış bir söylentiden ibaret olduğunu ve Apple’ın şu anda bu renklerin herhangi birini veya hepsini kullanmayı düşünüyor olsa bile, sonraki nesil iPhone'ların seri üretimine başlandığında bazılarından vazgeçebileceğini hatırlatalım.

Örneğin Apple'ın geçmişte altın renkli bir iPhone X üzerinde çalıştığını, ancak bu telefonun hiçbir zaman piyasaya sürülmediğini hatırlatarak bu uyarımızı da yinelemiş olalım.

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