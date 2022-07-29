iPhone 14 Pro RAM Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Apple, her sene yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Yıllardır hayatımızda olan iPhone serisi genel olarak yılın ikinci yarısında yapılan bir etkinlikle tanıtılıyor. Kısacası yeni iPhone modellerinin tanıtımına çok kısa bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

Yeni serinin tanıtımına az bir süre kala yeni sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi iPhone’larda kullanılan RAM miktarı kullanıcıları şaşırtabiliyor. Bu sefer yaşanan sızıntıya göre kullanıcılar bu konuda şaşkınlık yaşamaya devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü ortaya çıkan bilgilere göre, yeni iPhone modelleri oldukça düşük RAM kapasitesiyle karşımıza çıkabilir.

iPhone 14 Pro Max ve 14 Pro Yeni Bellek Türüyle Gelecek

iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin de bulunduğu iPhone 14 serisinin tanıtımına artık sadece birkaç ay kaldı. Tanıtıma bu kadar kısa süre kalmışken cihazlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez ortaya çıkan bilgiler cihazların RAM kısmı hakkında.

DigiTimes’ın yaptığı açıklamaya göre, yeni iPhone 14 serisinde 6 GB RAM kapasitesi bulunacak. Ancak 14 serisinin Pro ve Pro Max modellerinde yeni bir bellek türü kullanılacak. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max gibi modellerde LPDDR4X bellek türü bizleri karşılıyordu. Ancak DigiTimes’a göre, yeni 14 serisinin bazı modellerinde LPDDR5 bellek türü bulunacak.

Yapılan açıklamaya göre, LPDDR5 bellek türü sadece 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde karşımıza çıkacak. Serinin diğer modellerindeyse tıpkı önceki modellerde olduğu gibi LPDDR4X bellek türü bizleri karşılayacak. Bu kısımda son olarak bu bilgilerin tam olarak resmi olmadığını belirtmemizde fayda var.

iPhone 14 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 14 serisinin ne zaman çıkacağını oldukça fazla kişi merak edebiliyor. Bu yüzden yazımızda son olarak bu konuya da biraz değinmek istiyoruz. Yeni serinin ne zaman çıkacağı tam olarak belli değil. Ancak Apple, neredeyse her sene eylül ayında bir tanıtım etkinliği düzenleyerek yeni iPhone serisini tanıtıyor.

Bu yüzden yeni iPhone 14 serisinin de eylül ayında tanıtılmasının çok yüksek ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Yani iPhone 14 Pro ve Pro Max gibi modellerin özelliklerini tam olarak öğrenebilmek için eylül ayını beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.