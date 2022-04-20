Teknolojiyi yakından takip edenler iPhone 14'ün ne zaman piyasaya sürüleceğini, teknik özelliklerini araştırmaya başladı. iPhone 14'ün görüntülerinin sızmasının ardından gözler Apple'a çevrildi. Peki, iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelir?

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 özellikleri, fiyatı nedir?

Çin sosyal ağı Weibo'da iPhone 14'ün üretim kalıplarının görüntüleri yayımlandı. Bu gelişmenin ardından görüntü tüm dünyaya yayıldı. Teknolojiyi yakından takip edenler ise iPhone 14'ün özelliklerini araştırmaya başladı. Apple her yıl yeni modellerini yaptığı büyük törenlerle dünyaya duyuruyor. Şimdilik iPhone 14'ün piyasaya çıkacağı tarih hakkında şirketten bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde iPhone 14'ün tanıtımının eylül, ekim aylarında yapılacağı konuşuluyor.

Kısa bir süre önce Max Weinbach tarafından paylaşılan iPhone 14 Pro Max şemaları, yeni cihazın 4,17 mm’lik bir kamera çıkıntısına yer vereceğini göstermişti. Bu, iPhone 13 Pro Max‘teki çıkıntıdan 0,57 mm daha fazla. Ek olarak iPhone’un arka tarafında yer alan kamera diziliminin her modelde yaklaşık yüzde 5 genişleyeceği konuşuluyor. Yeni modelin şu seçeneklerde piyasaya sunulması bekleniyor:

6,1 inç iPhone 14,

6,1 inç iPhone 14 Pro,

6,7 inç iPhone 14 Max ve

6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14'ün fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor. Tanıtım toplantısıyla birlikte fiyatlar netlik kazanacaktır. Ancak iPhone 14'ün 25 bin ile 33 bin lira arasında satılması bekleniyor.