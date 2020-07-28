iPhone 12'nin işlemci görüntüleri ortaya çıktı!

Bir twitter kullanıcısının paylaştığı gönderiye göre A14 Bionic işlemci ve RAM olduğu iddia edildi. . Bu kullanıcı, Apple hakkında daha önce de çeşitli varsayımlar, paylaşımlar yapmıştı ve bu paylaşımlardan bazıları doğru çıkmıştı. O kullanıcı gene heycanladıran bir twit paylaştı

Görselleri dikkatli bir şekilde incelediğimizde “2016” ibaresini görüyoruz. Bu tarih 2020’nin 16. haftasını temsil ediyor olabilir. Eğer bu bilgi doğruysa görsellerdeki bileşenin nisan ayında üretildiğini gözüküyor. A14 Bionic 5nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Kullanıcılarının sıkıntısı olan batarya ve performans sorunu, bu işlemci ile minimize edilmesi planlanıyor.

"A14 Bionic işlemci 3Ghz hız sağlayacak"

3Ghz hız sağlaması beklenen işlemci uygun ram sayesinde hem oyun oynarken hemde işlem yaparken gecikmeleri mininum seviyeye çekecek. İşlemci konusunda TSMC ile ortak projelere imza atan Apple; 4 farklı iPhone 12 modeli ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.