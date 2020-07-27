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Teknoloji

iPhone 12'den en net görüntü sızdırıldı

Apple iPhone 12'nin ekran panelinden en net görüntü sızdırıldı. Peki iPhone 12 ne gibi özelliklere sahip olacak? iPhone 12 Türkiye fiyatı ne olacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:00:00 -
iPhone 12'den en net görüntü sızdırıldı

Çin'in teknoloji platformu Weibo, iPhone 12'nin en net ekran paneli görüntüsünü yayınladı. 8 Eylül'de lansman yapmaya hazırlanıldığı iddia edilen iPhone12, görünenlere göre 5.4 inç ekrana ve çeltikli tasarıma sahip olacak. Yayınlanan görüntülere göre iPhone 12'nin düz kenarlara sahip olacağını gözler önüne seriyor. iPhone 12 serisinin tüm üyelerinin, 5G bağlantı desteğine sahip A14 Bionic işlemcilerle gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu serideki bazı modeller, 4'lü kamera kurulumuna sahip olacaklar. iPhone 12'nin fiyatlarınınsa 749 dolardan (yaklaşık 5.100 TL + vergiler) başlayacağı söyleniyor.

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