iPhone 12 Pro Max ÖTV miktarı ne kadar? iPhone 12 Pro Max vergisi kaç TL?

En ucuz iPhone 12 modeli 9 bin 999 TL’den başlarken, en pahalısında ise fiyat 19 bin 999 TL olarak açıklandı. Bu rakamlar üzerinden iPhone 12 almayı gözüne kestirenin cebinden çıkacak olan paranın yaklaşık yüzde 43'ü devlete vergi olarak gidecek. 512 GB'lik bir iPhone 12 Pro Max alan, devletin kasasına yaklaşık 8 bin TL bırakacak. İşte model model iPhone 12’deki vergi oranları...

Apple, 13 Ekim’de resmen tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını nihayet açıkladı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisinde satış fiyatları 9 bin 999 TL’den başlayıp, 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

iPhone 12 Pro Max ÖTV miktarı ne kadar?

En pahalı iPhone 12 modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max’in 19 bin 999 TL’lik fiyatının 7 bin 905 TL’si vergilere gidiyor. Diğer bir ifadeyle bu iPhone modelini alan, devlete Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5’i (PS5) değerinde bir rakamı tek kalemde ödemiş oluyor.

iPhone 12 serisinden, ithalat bedeli üzerinden alınan vergiler şu şekilde: Yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 10 TRT bandrolü, yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi.

Apple’ın iPhone 12 serisindeki modellerin fiyatları, vergi tutarları ve oranları şöyle: