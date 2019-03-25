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İpekyolu’nda ’112 Acil Servisi’ hizmete açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında 112 Acil Servisi hizmete açıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
İpekyolu’nda ’112 Acil Servisi’ hizmete açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında 112 Acil Servisi hizmete açıldı.


Açılışta açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, bir süredir faal olmayan İpekyolu ek hizmet binasının 112 Acil Servisiyle hasta kabulüne başladıklarını belirtti. Hastane Başhekimi Parlak, “İpekyolu ek hizmet binamızda birinci düzey 112 Acil Servisi hizmetleri vermeye başladık. Ana binamızda ve ek binamızda 3’üncü basamak acil servis hizmeti vermekteyiz. Bunun yanında İskele ek binamızda 2’inci basamak olmak üzere Açık Ceza İnfaz Kurumlarında 112 Acil Servisimiz, 4’üncü olarak da İpekyolu ek hizmet binamızda birinci düzey 112 Acil Servisi hizmetini vatandaşlarımıza vermeye başladık. Hastanemiz merkezden biraz daha uzak, ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız vardı. Onlara daha iyi hizmet sunabilmek adına gerekli çalışmaları yaptık” dedi.


Cerrahi müdahale gerektirecek acil vakaların ana binanın 112 Acil Servisine gelmelerini isteyen Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Burada ayakta tedavilerini yapılabilecek ve günübirlik bir kaç saatlik tedavi alıp sonrasında evine taburcu edilebilecek durumda olan hastalarımız, İpekyolu ek hizmet binamızda tedavi olabilirler. Ancak bunun dışında cerrahi ve ciddi acil vakaların ana binaya gelmesini istiyoruz. Çünkü oradaki hizmetlerimiz daha özelliklidir.”

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
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