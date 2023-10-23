Ipekyol Group’tan 100 öğrenciye destek

Cumhuriyet Türkiyesi’nin değerleri ile kurulan bir şirket olduklarını reklam filminde de vurguladıklarını belirten Ipekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın; “Yerli üretimle ve markalarımızla ekonomiye katkı sağlamaya, istihdam yaratmaya ve dengeli büyümeye devam ediyoruz. Bu topraklarda sahip olduğumuz tüm kazanımları Ulu Önderimiz Atatürk’e borçluyuz ve bunun karşılığını daha fazla çalışarak vermeye gayret ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerine devam eden bir markalar bütünü olarak sorumluluklarımız konusundaki hassasiyetlerimiz devam ediyor. Bu yıl Türk Eğitim Vakfı ile yaptığımız iş birliği kapsamında üniversite ve teknik okulda öğrenim gören 100 kız öğrencimize eğitim bursu sağlıyoruz. Ayrıca teknik okullarda açacağımız atölyeler ve üniversitelerde yürüteceğimiz farkındalık programlarıyla bu desteğimizi her geçen yıl artırmayı planlıyoruz. Biz ülkemize Cumhuriyet’in çok yakıştığına inanıyor bunun için var gücümüzle üretmeye ve paylaşmaya devam ediyoruz” dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise “Cumhuriyetimizin 100. yılında, 56 yıldır olduğu gibi gençlerimize fırsat eşitliği sağlamak için çabalıyoruz. İmkan sağlandığında, eğitimi yarıda kalmadığında genç kadınların nice başarılara imza atabileceğini biliyor ve bu nedenle, kız öğrencilerimizin eğitim yolculuklarını aydınlatma çabamıza sağladıkları kıymetli katkılar için Ipekyol Group’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ipekyol Group gibi eğitim dostu kurumlar sayesinde gençlerimiz okuyacak, Cumhuriyetimizin geleceği olacak!” şeklinde konuştu.



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