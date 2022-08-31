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Medya İpek Karapınar kim kaç yaşında? İpek Karapınar Kuruluş Osman hangi karakteri oynayacak?
Medya

İpek Karapınar kim kaç yaşında? İpek Karapınar Kuruluş Osman hangi karakteri oynayacak?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Diziyi yakından takip edenler ise 'İpek Karapınar Kuruluş Osman'da mı oynayacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İpek Karapınar kim? İpek Karapınar oynadığı diziler hangileri?

Yeniakit Publisher
2022-08-31 18:08:00 -
İpek Karapınar kim kaç yaşında? İpek Karapınar Kuruluş Osman hangi karakteri oynayacak?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Son olarak Destan dizisinde Çolpan Hatun karakterini oynayan İpek Karapınar'ın Kuruluş Osman'a yer alacağı ileri sürüldü. Ancak İpek Karapınar'ın Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı yönündeki iddialara resmi bir cevap verilmedi. Konuyla ilgili açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

İpek Karapınar kim kaç yaşında?

İpek Karapınar 20 Mart 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, Köprü adlı dizide Aslı Yazıcı karakterini canlandırarak yaşadı.

İpek Karapınar oynadığı diziler:

Köprü

Hatırla Sevgili

Talih Kuşu

Kurtlar Vadisi Pusu

Doludizgin Yıllar

Zehirli Sarmaşık

Küçük Sırlar

Ustura Kemal

Adını Kalbime Yazdım

Hayat Yolunda

Kırgın Çiçekler

Nöbet

Destan

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

Medya

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

Medya

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları:

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