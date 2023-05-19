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Medya İpe sapa gelmez "Erdoğan" iddiası! Bu kez çok fena gaza geldi
Medya

İpe sapa gelmez "Erdoğan" iddiası! Bu kez çok fena gaza geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 16:09:00 -
İpe sapa gelmez "Erdoğan" iddiası! Bu kez çok fena gaza geldi

14 Mayıs’ta yaşadığı şoku hâlâ atlatamayan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la alakalı kargaları bile güldürecek bir çıkışa imza attı.

14 Mayıs’ta yaşadığı şoku hâlâ atlatamayan Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la alakalı kargaları bile güldürecek bir çıkışa imza attı. 

“Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile aynı programa çıktığı an yerle bir olur” iddiasında bulunan Ataklı, fena gaza geldiği yazısında özetle şunları kaydetti:

“Erdoğan neden rakipleriyle veya gerçekten soru soran gazetecilerle bir programa çıkmıyor?

Bunun iki nedeni var:
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BİRİNCİSİ: Kendisini herkesin üstünde görüyor, özellikle liderlerle bir araya gelmeyi yediremiyor.

İKİNCİSİ: Erdoğan monoloğa alıştı, önceden bilmediği sorulara cevap veremeyeceğini biliyor. Liderlerle ise tartışmaya girdiği an kazanamayacağını düşünüyor.

Şimdi önümüzde ilk kez yaşayacağımız bir ikinci tur seçimi var.

Gönül ister ki Erdoğan tek rakibi Kılıçdaroğlu ile bir programa çıksın.

İki lider aynı sorulara cevap versinler, eğer fırsatını bulurlarsa birbirlerine soru sorsunlar.

Mümkün mü?

Değil.

Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile aynı programa çıktığı an yerle bir olur.”

 

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