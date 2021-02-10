İP'e 15 vekil gönderip, Babacan ile Davutoğlu'na söz vermişti! Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye de kıyak geçecek mi?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin İP'e 15 vekilini transfer edip, DEVA ve Gelecek Partilerine de 'vekil verebiliriz' açıklamalarından sonra gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi zayıflatmak uğruna diğer partilere destek verdiği gibi aynı kıyağı Muharrem İnce'ye verip vermeyeceği merak konusu oldu.

İP'e 15 'emanet' vekil

MHP'den ayrılan Meral Akşener'in İP'i kurduğu ilk günlerde seçimlere girip giremeyeceği tartışma konusuyken, tartışmalar CHP'nin 'emanet vekil'lleri sona ermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 vekilini İP'e gönderdi. Yaşanan bu gelişmeyi CHP Sözcüsü Bülent Turna şöyle duyurmuştu: "15 arkadaşımız fedakâr bir görev için kollarını sıvadı."

Davutoğlu ve Babacan'a destek sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birkaç ay önce katıldığı Tele 1 canlı yayınında da AK Parti'den ayrılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a vekil sözü verdi. Milletin iradesini hiçe sayan Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile Babacan'a şöyle seslendi: "Ben Gelecek Partisi'nin Genel Başkanıyla da Deva Partisi'nin Genel Başkanıyla da bu konuları hiç konuşmadım. Sadece sorular üzerine yanıt verdim. Eğer demokrasiye karşı böyle bir kumpas kurulursa bu kumpası çözmek bizim görevimizdir. Bu aynı şekilde İYİ Parti'nin de Saadet Partisinin de Demokrat Partinin de görevidir."

Aynı kıyağı İnce'ye de geçecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti’yi zayıflatmak için 'demokrasi' kılıfı altında İP’e 15 vekil transfer edip, Davutoğlu ve Babacan'a da aynı sözü vermesi akıllara, 'Kendisinden ayrılan Muharrem İnce'ye de 'demokrasi' için aynı kıyağı geçecek mi?' sorusunu getirdi.

Parti kurulmadan 5 milletvekili istifa etti

Geçtiğimiz hafta istifa eden CHP'li milletvekilleri Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, Muharrem İnce'nin kurucusu olduğu 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne katılacaklarını ifade etmişlerdi. Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesinden sonra ise CHP'li vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partilerinden istifa ederek İnce'ye katıldı. Muharrem İnce, henüz partisini kurmadan 5 CHP'li vekili kadrosuna ekledi. Yaşanan istifalarla birlikte CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı ise 133'e geriledi.