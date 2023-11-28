İP ve CHP’de lağım patladı; ortakları, medyası ve STK’ları suskun! Üç maymun ittifakı

Zekeriya Say İstanbul

Başını CHP ve İyi Parti’nin çektiği zillet bileşenleri arasında skandallar peşi sıra patlak verirken, ittifakın minik ortakları ile fonlu medyası ve arka bahçesi konumundaki STK’ların suskunluğu dikkat çekiyor. İktidara yönelik en ufak meseleyi günlerce manşetlerinden ve gündemlerinden düşürmeyen düşman kardeşler kendi ortakları arasında patlayan lağım karşısında üç maymunu oynuyor.

Zillette rezalet suskunluğu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sözde ülkeyi tam bir mutabakat içerisinde yöneteceklerini iddia eden ancak hezimetin ardından kanlı bıçaklı olan zillet bileşenleri yaklaşan yerel seçimler öncesi benzeri görülmemiş bir sessizliğe imza atıyor. Altılı masanın iri ortağı İyi Parti’de patlak veren taciz, tecavüz, vekil pazarlığı, kayıp 132 milyon skandalı, sipariş anket pazarlığı ve ‘poşetlerle para dağıtıldı’ iddiaları ile peşi sıra gelen üst düzey istifaları görmezden gelen zillet bileşenleri benzeri görülmemiş bir oto sansür uyguluyor. İP’teki bel altı kavgayı ve CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan gizli protokolü görmezden gelen ittifakın minik ortakları SP, DP, DEVA, Gelecek Partisi ve PKK’nın siyasi uzantısı HEDEP’in sesi çıkmıyor. Cumhur İttifak’ına yönelik en ufak bilgi kırıntısını dahi manşetlerine taşıyan Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel, Karar gibi fondaş gazeteler ile TV kanalları ve sözde STK’lar şer ittifakında patlak veren rezaletler karşısında başını kuma gömüyor.

Bunların yaptığı terbiyesizlik

Düşman kardeşlerin suskunluğunu akit’e değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrihim Aydemir, şunları dile getirdi: “Türkiye’de muhalefet maalesef hiçbir zaman sahici bir olmadı. Hep riyakâr bir tavır sergiledi. Bunların işleri güçleri halkı aldatmak, milleti aldatmak. İYİ Parti’nin düştüğü duruma bakın. Ne hale geldiler. İçeride öylesine bir rezalet yaşanmış ki bunlar şimdi aşikâr oluyor. Milletvekili sıraları parayla satılmış. ‘Bizim oylarımızı daha yüksek gösterin’ diye anket şirketleriyle pazarlıklar yapılmış. Onlara para teklif edilmiş. Birbirlerini aldatan yapılar birbirleriyle aynı zamanda ‘kanka’ durumda. Biz bu duruma sürekli dikkat çektik. ‘Bunlar samimi değiller. Bunlar Türkiye’den yana değiller. Bunlar insanımızdan yana değiller’ dedik. Kuvvetle muhtemel İYİ Parti’ye gönül vermiş vatansever insanların tamamına yakını bu hali gördüler ve AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın yanında yer alacaklar. CHP’de konuşlanmış Atatürk’e yakın duranlar da bunu görüyorlar. Onlar da CHP’den uzaklaşacaklar. Dolayısıyla siyasi zemin daha düzgün hale gelecek. Burada özellikle muhalefeti destekleyen basının durumuna dikkat çekmek lazım. Bunların yaptığı çok büyük bir terbiyesizlik. Muhalefette yaşananları görmezden gelmek bu yaşananlara gözleri kapatıp kulakları kapatmak samimi söylüyorum, gazetecilik mesleğine hakarettir. Gazetecilik kimliğiyle örtüşmeyen ve basın mensuplarını da lekeleyen bir haldir. Bunlar hep bunu yaptılar. Bu olaylardan sonra da gördük ki muhalefete yakın duran basın mensupları da gazeteciler de gerçek gazeteci değil. Bunlar gazeteciliğin yüz karaları.”

Sükût ikrardan geliyor

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak da şunları söyledi: “Kendi aralarındaki kirli ittifakı daha fazla ortaya dökmemek için, daha çok rezil olmamak için ‘suküt ikrardan gelir’ atasözü gereği susuyorlar. Bu aslında susmuş halleri. Bir de konuşlara kim bilir ne tür pislikler fışkıracak, cerahatler açılacak doğrusu ben de merak ediyorum” dedi. Albayrak şöyle devam etti: “İyi Parti şu anda düşmüş bir halde. Meral Akşener masadan kalktığı günden beri İYİ Parti yuvarlanıyor. Çünkü içerisinde bir menfaat birliği olan kitleler var. İyi Parti büyük partilerden, AK Parti’den, CHP’den umduğunu bulamamış, kırgınların, küskünlerin bir araya geldiği bir tabela partisidir. Menfaatine düşkün insanların koltuk kapmaya çalıştığı bir çıkar partisidir. Yani kökü mazide olan ve atiyle ilgili hedefleri bulunan bir parti değildir. Dolayısıyla bu saatten sonra İYİ Parti bir arada kalabilir mi? Ben şüpheliyim. Bu çözülme sürecine dayanamayacak ve parçalanacak gibi gözüküyor. İYİ Parti’nin geleceği bu yerel seçimlerde alacağı oy oranına bağlı. Diğer yanda ise İyi Parti’de bunlar yaşanırken ortakların suskunluğu sürüyor. İYİ Parti’de olanların belki bin mislinin ise CHP’de olduğu medyada ve kulislerde söyleniyor. Böyle spekülasyonlar var. Eğer ortaya dökülürse İP’ten beter bir duruma düşerler. Malum daha önce CHP’de de bu taciz, tecavüz olayları salgın haline gelmişti. Hepsi örtbas edildi. Dolayısıyla muhalefet partileri yaşananlar karşısında üç maymunu oynayarak bu meselelerin gündemden düşmesini bekliyorlar.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO