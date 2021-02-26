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Siyaset İP, HDP'li vekillerin fezlekeleri konusunda kamuoyunun nabzını ölçtü: El kaldırabilir ya kaldırmayabiliriz'
Siyaset

İP, HDP'li vekillerin fezlekeleri konusunda kamuoyunun nabzını ölçtü: El kaldırabilir ya kaldırmayabiliriz'

HDP'li 9 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin konuşan İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kamuoyunun nabzını ölçerek, "El kaldırabilir ya da kaldırmayabiliriz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 22:03:00 - 2021-02-26 22:05:32
İP, HDP'li vekillerin fezlekeleri konusunda kamuoyunun nabzını ölçtü: El kaldırabilir ya kaldırmayabiliriz'

 Yeniakit.com.tr 

İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz HDP'li vekiller hakkında düzenlenen fezlekelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fezlekelerin içeriğinin partinin hukukçuları tarafından inceleneceğini belirten Poyraz, "El kaldırabilir ya da kaldırmayabiliriz." dedi.

'Evrensel hukukun gereği de budur'

"Bu fezlekelerin hukuk normlarına ne kadar uygun hazırlanıp hazırlanmadığı, ortaya konulan delillerin neler olduğu ve bunlarla ilgili bir eksiklik olup olmadığına ilişkin milletvekillerimiz bilgilendirildikten sonra bu sürece ilişkin el kaldırabilir ya da kaldırmayabilirler." diyen Poyraz, şöyle konuştu:

"Bu fezlekelerin hepsinin irdelenmesi ve incelenmesi mecburiyeti vardır. Evrensel ve ulusal hukukumuzun gereği de budur. Dolayısıyla bu konuya ilişkin açıklamalarımızı çok net olarak ortaya koyduk. Gelecek fezlekelerin içeriğine ilişkin partimizin hukukçuları, milletvekillerimizi bilgilendirecek. Ondan sonra takdir milletvekillerimizin olacaktır."

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