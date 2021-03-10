İP-HDP arasında Ekrem köprüsü! İmamoğlu artık birbirlerinden utanmasınlar diye...

Yaptığı borçlanmalara rağmen İstanbullulara herhangi bir hizmeti bulunmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla attığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı etiketlediği tweet siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İmamoğlu paylaşımında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullanmıştı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın mesajda yer alması hem siyasiler hem sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Cumhuriyet yazarı ilan etti: Utangaçlıktan kurtarılması için yaptı

İYİ Parti'den bile tepki gören paylaşımı köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İmamoğlu’nun Buldan ve Akşener ismini aynı tweete yer vermesindeki amacının Millet İttifakı'nın utangaçlıktan kurtarılması için yaptığını ifade etti. Mollaveisoğlu, kamuoyunun bildiği halde ısrarla gizlenmek istenen ittifakın varlığını aynen şu cümlelerle ilan etti. "İmamoğlu “kral çıplak” dedi... Millet İttifakı’nın utangaçlığından kurtulması için bir fırsat yarattı..."

Ekrem İmamoğlu’nun kopma noktasın gelen halkayı birleştirdiğini söyleyen Cumhuriyet yazarı, ittifak için de "Aslında var olan ama yokmuş gibi davranıla zincir!" tanımlamasını yaptı.

İşte Tuncay Mollaveisoğlu'nun konuya ilişkin o ifadeleri:

"Ekrem İmamoğlu’nun koparılmak istenen bu halkayı tam tersine, paylaştığı mesajla bir araya getirmesi siyaseti karıştırdı...

(...)

Ben, çok iyi olduğu kanaatindeyim...

Türkiye’nin cesarete en çok ihtiyaç duyduğu süreçten geçtiğine inanıyorum.

Bazı yaraları iyileştirmenin yolu, o yaraya neşter atmakla mümkün oluyor.

İmamoğlu bilerek ya da bilmeden o neşteri attı ve hem iktidar kanadından hem de muhalefetten konu ile ilgili bir tepki boşalması oldu...

(...)

Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’na karşı “utangaçlıktan” kurtulmalıdır...

Her parti Millet İttifakı içinde kendi gibi olmalı, kendini ifade edebilmelidir...

(...)"