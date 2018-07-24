İP fena koptu

Adı dışında her şeyi ‘şer’ kokan İYİ Parti (İP) cadı kazanına döndü. İP Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz gün Afyonkarahisar’da yapılan çalıştayda önümüzdeki ay yapılacak kongrenin ardından görevi bırakacağını açıklamasını Akit’e değerlendiren STK temsilcileri, “Meral Akşener’in partisi bir proje partisiydi. Projesini tamamladı. Görevini yapmış olmanın huzuru ile çekip gidiyor” diye konuştular.

İP ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DARMADAĞIN OLACAKTIR

Meral Akşener’in partisinin bir proje partisi olduğunu ifade eden Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter, “Projesini tamamladı. Görevini yapmış olmanın huzuru ile çekip gidiyor. Tarihteki bu tür proje partileri gibi çöplükteki yerini alacaktır. Bu tip proje partileri sosyolojik tabanları olmadığı için dağılmaya mahkumdur. İyi Parti de önümüzdeki süreçte darmadağın olacaktır. Bir kısmı MHP’ye bir kısmı ise CHP’ye geçecektir. Toplama bir parti olan İP’deki vekiller kendi siyasi görüşlerine göre diğer partilere geçiş yapacaktır. İP bu şekilde Türk siyasi tarihinin en kısa süreli partilerinden biri olarak tarihe karışacaktır” ifadelerini kullandı.

AKIBETLERİ BAĞLI OLDUKLARI ÜST AKLA BAĞLI

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran ise, şu değerlendirmede bulundu: “İP’in amacı MHP’yi bölmek hatta MHP’den fazla oy alıp kendilerini Ülkücülerin temsilcisi olarak göstermekti. Samimiyet olmayınca bu niyet de hasıl olmadı. İktidara geleceklerini, Cumhurbaşkanı olacaklarını dile getirdiler. İP’dekileri bir araya getiren bir amaç ve ideal olmayınca birbirlerine düştüler. Siyasi arenada oturacakları hiçbir kesim yok. Liberal değil, solcu değil, sağcı değil, muhafazakar değil. Onları bir araya getiren tamamen devletin nimetlerinden faydalanma arzusuydu. Akıbetleri Genç Parti gibidir. Seçimden sonra yapılan açıklamalar ve teşkilatlarda da bu durum çok bariz bir şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Bunların bağlı olduğu iradenin nasıl bir karar vereceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz.”

BAHÇELİ‘Tİ’YE ALDI: AKŞENER KALMALI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ’nün kuyruğuna takılıp, kendisini ve davasını arkadan hançerleyip, partisini bölen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ilginç göndermelerde bulundu. Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin “İYİ Parti’nin Afyonkarahisar çalıştayında yaşananlara” ilişkin sorularını cevapladı. MHP Lideri, Akşener’in olağanüstü kurultay kararı alıp, “genel başkanlığa aday olmayacağını” açıklamasına ilişkin, “Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.