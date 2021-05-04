iOS'un yeni güncellemesi yayınlandı

Apple, geçtiğimiz hafta iOS 14.5 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme Uygulama Takibi Şeffaflığı, Apple Watch ile iPhone kilidi açma ve Siri ile tercih edilen müzik servisini seçme seçeneği gibi dikkat çekici bir dizi yeniliği de beraberinde getirmişti. Şimdi de iOS 14.5.1 güncellemesi ile beraber karşımıza çıkan şirket, bu güncellemeyle işletim sisteminde yaşanan bazı sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılar güncellemeden sonra Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin düzgün olarak çalışmadığını dile getirmişlerdi. Bu sorun her iPhone kullanıcısında görülmemiş olsa da, sorunu yaşan kullanıcıların uygulamaların takip edilmesini engelleyecek olan özelliği kullanamadığı söyleniyordu.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerini dinleyen Apple’ın ise yayınlamış olduğu 14.5.1 güncellemesiyle Uygulama Takibi Şeffaflığı üzerinde yaşanan bu sorunu tamamen ortadan kaldırdığını görüyoruz. Artık bu özellik tüm kullanıcılarda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bununla birlikte kullanıcılara daha stabil bir işletim sistemi deneyimi sunmak adına 14.5.1 ile bazı güvenlik düzenlemelerine de imza attığını ifade eden Apple, aynı zamanda genel performans sorunlarını da giderdiğini söylüyor.

iOS 14.5.1 nasıl indirilir?

Destekleyen cihazlarda iOS 14.5.1 güncellemesini indirmek için sırasıyla şunları yapmanız gerekiyor:

Ayarlar’ı açın.

Genel menüsüne girin.

Hemen ikinci sırada bulunan Yazılım Güncelleme sekmesine girin.

Burada kısa bir denetimin ardından iOS 14.5.1 güncellemesini indirmek isteyip, istemediğiniz sorulacak.

Güncellemeyi indirin ve kurulumu başlatın.