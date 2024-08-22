iOS sisteminde öyle bir açık bulundu ki... Aramaya sakın bu dört karakteri yazmayın!

Son günlerde iOS işletim sisteminde ilginç bir hata ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacıları, iPhone’larda belirli bir karakter dizisinin Spotlight Arama veya Uygulama Kütüphanesi’ne girildiğinde cihazların çökmeye neden olduğunu keşfetti. Bu karakter dizisi şu şekilde: “”::. TechCrunch’ın belirttiğine göre, sadece “”: karakterlerinden sonra herhangi bir dördüncü karakterin girilmesi, iPhone’un çökmesine yol açabiliyor.

SÜREKLİ ÇÖKME SORUNUNA YOL AÇIYOR

Bu hata, iOS 17’nin en güncel sürümünde Springboard—iPhone’un ana ekran arayüzü—’nün çökmesine ve cihazın “yumuşak” bir yeniden başlatma yapmasına neden oluyor. iOS 18 ve iOS 18.1 ile bu karakterlerin girilmesi Spotlight Arama’nın kısa süreliğine donmasına yol açıyor, ancak Springboard tam anlamıyla çökmeden devam ediyor.

Araştırmacılar, bu sorunun bir güvenlik sorunu olmadığını ve sadece bir iOS cihaz sahibi tarafından manuel olarak bu karakterlerin girilmesiyle tetiklendiğini belirtiyor. Bu durum, Apple’ın bu tür hata raporlarına genellikle hızlı bir şekilde yanıt verdiği bilinen bir gerçek. Örneğin, 2015 yılında ortaya çıkan “Effective Power” hatası, belirli bir metin alındığında mesajlaşma uygulamasının çökmesine ve iPhone’ların yeniden başlamasına neden olmuştu. Bu hata, başkalarının size bu metni göndermesiyle sürekli çökme sorununa yol açıyordu.

Apple bu yeni bulgu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak iOS güncellemeleri genellikle bu tür problemleri hızla çözüyor. Neyse ki, kimse günlük kullanımda “”:: karakter dizisini sıklıkla yazmıyor. Bu durum, yalnızca farkındalık oluşturmak ve iPhone kullanıcılarının bu tür hatalara karşı dikkatli olmalarını sağlamak için önemli bir bilgi sunuyor.

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